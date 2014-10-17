Validebağ Korusu'na cami projesine onay çıkmadı ama iş makineleri park alanına dayandı

Üsküdar Validebağ Korusu'ndaki komşu alana yapılmak istenen cami için açılan davaya olumsuz rapor veren bilirkişi raporunun ardından parka iş makineleri dayandı. Üsküdar’da Çamlıca Konakları ve Ata Konakları arasında bulunan kamuya ait yeşil alan olarak terk edilen yaklaşık 1000 metrekarelik arazinin fonksiyonu 2013 yılında İBB tarafından değiştirilerek “dini tesis” alanına alınmıştı.

Cami yapılmak istenen alan yönetmelikteki standartlara uygun değil

Özlem Güvemli'nin Cumhuriyet Gazetesi'ndeki haberinde, alana cami yapılmasını uygun bulmayan raporun ardından iş makineleri 2 gündür park alanına girmeye çalışıyor. Parka yapılacak inşaata karşı site sakinleri nöbete başladı. Plan değişikliğine site sakinlerinden 133 kişi itiraz etti ancak bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine imar planının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile idare mahkemesinde her iki sitenin sakinleri tarafından 5 ayrı dava açıldı. Davaların ikisinde hazırlanan bilirkişi raporları davacıların lehinde çıktı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına giren bilirkişi raporunda Plan Yapımına Dair Yönetmelik’te dini tesisler için asgari alan büyüklüğünün 2 bin 500 metrekare olduğu bu nedenle 1000 metrekarelik alana yapılmak istenen caminin yönetmelikteki standartlara uygun olmadığı belirtildi. Yeni planda yol ve otopark için yeterli alan ayrılmadığı tespit edildi.