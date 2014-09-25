Fatih'te deprem sığınma alanına otel, konut ve cami yapılacak!

Fatih’te deprem sonrası sığınma alanı olarak belirlenen bölge imara açıldı. 8 bin metrekarelik alana beş katlı otel, konut projeleri ve tarihî bir caminin taklidi yapılacak

Fatih Aksaray’da bir deprem sonrası sığınma alanı daha ticari yapılaşmaya açılıyor. Vatan Caddesi’nde merkezi konumda bulunan eski lunapark 1996 yılında yıkılmış, bir kısmı otopark olarak kullanılmaya başlanmış bir bölümünde ise Migros açılmıştı. Alanın hemen yanında da Aytekin Kotil Parkı bulunması nedeniyle bu bölge, imar planlarında deprem sonrası sığınma alanı olarak yer alıyordu. Ancak otopark ve Migros’un yer aldığı alan, geçtiğimiz günlerde Fatih Belediye Meclisi’nin verdiği onayla ticari yapılaşmaya açıldı.

Taraf’tan Ayfer Çalıkıran’ın haberine göre, burada 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planı kapsamında hayata geçirilecek olan projeye, CHP’li meclis üyeleri itiraz etti. Tüm itirazlara rağmen Fatih Belediyesi İlçe Meclisi tarafından oy çokluğu ile kabul edilen proje sayesinde, 8 bin metrekarelik alan tamamen imara açılmış oldu. Alana beş katlı otel ve konut projesi yapılacak.

Öte yandan Menderes döneminde yıkılan camilerden biri olan Simkeş Camii İhya Projesi de bu proje kapsamında hayata geçirilecek. Ancak ihya projesinde cami aynı yere yapılmayacak. Caminin yerine otel yapılacağı için caminin yeni yeri Aytekin Kotil Parkı’nın hemen yanı olacak.

Yapı yoğunluğunu arttırır, emsal olur

Söz konusu alanın imara açılması Metal Yapı Konut Anonim Şirketi’nin burayı almasıyla mümkün oldu. Zira daha önceki sahipleri, bölgenin imara açılması için belediyeye başvurmuş ancak sonuç alamamıştı. Lunapark’ın eski sahibi Osman Kavran çareyi burayı satmakta buldu. 2012 yılında alan Metal Yapı Konut Anonim Şirketi, hiç zaman kaybetmeden belediyeye başvurdu ve bölgenin tamamının ticaret alanına dönüştürülmesini talep etti. Başvuruyu değerlendiren İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ise olumsuz görüş bildirdi. Gerekçe olarak da böyle bir değişikliğe gidildiği takdirde bölgede yapı yoğunluğunun artacak olmasını gösterdi. Üstelik bu kararın emsal oluşturabilecek nitelikte olduğunu da belirtti. Müdürlüğün değerlendirmesini alan Fatih Belediye Meclisi ise bu görüşleri hiçe sayarak, geçtiğimiz günlerde alanın tümünün ikinci derece ticaret alanına dönüştürülmesine izin verdi.

Davalar devam ediyor

Fatih Belediyesi’nin hazırladığı 1/1000’lik imar planları ile ilgili hukuki süreç devam ediyor. Mimarlar Odası’nın ve CHP Fatih Meclis üyelerinin açtığı dava, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nde görülüyor. Bilirkişi incelemesinin yapıldığı ancak raporunun henüz hazırlanmadığı davanın açılma sebebi; 1/1000’lik planın Tarihi Yarımada’da pek çok yeşil alanı yok edecek ve yaşam alanlarını ticari alana çevirecek olması. Taraf’a konuşan CHP’li Belediye Meclis üyesi Soner Özimer: “Sayın Belediye Başkanı Mustafa Demir buranın park olarak kalacağını söylemişti. Fatih halkının depremde sığındığı, olası bir depremde yine sığınabileceği büyük bir alan imara açılmış oldu” dedi.