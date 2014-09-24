Eşcinsellere açık cami kapatıldı

Müslüman akademisyen olan Taj Hargey geçen hafta Güney Afrika'da cinsiyet, din, cinsel yönelim ayrımı yapmadan herkesin ibadet edebileceği bir cami kapatıldı. Kapatılma gerekçesi ise 'caminin park yeri olmaması.'

Her 10 kişi için bir araçlık park yeri

Belediye yetkilileri, camide her 10 kişi için bir araçlık park yeri olması gerektiğini söylüyor. Camiyi açan, İngiltere'nin Oxford Üniversitesi Müslüman Eğitim Merkezi'nde profesör olan Taj Hargey caminin kapatılmasının 'bahane' olduğunu belirterek, "Kent konseyi saçma kanunları gerkeçe göstererek camiyi kapatmaya çalışıyor, ama bu beni korkutamaz" ifadelerinde bulundu.

'Açık Cami' tepki görmüştü

Kadınların da imamlık yapabildiği ve erkeklerle aynı odada namaz kılabildiği "Açık Cami"ye bölgedeki Müslümanlar tepki göstermiş, Hargey ölüm tehditleri almıştı. Cape Town doğumlu akademisyen, caminin cinsiyet, din, cinsel tercih ayrımı yapmadan herkese açık olduğunu vurgulamış, "Camiyi açık fikirli insanlar için açtıklarını" bunun radikal İslamcı akımlara karşı bir adım olmasını ümit ettiğini belirtmişti. Hargey, caminin Muhammed Peygamber'in camisinin bir kopyası ve bariyerleri olmayan bir cami olduğunu söylerek, "Kadınları görünmez kılan düşünce ise Muhammed Peygamber'in ardından ortaya çıkmış ve maalesef baskın hale gelmiştir" demişti.