CHP'li Tanal'dan Validebağ çıkışı: Arsamı bağışlayayım cami yapsınlar

CHP İstanbul Milletvekili ve İnsan Hakları İnceleme Komisyon Üyesi Mahmut Tanal, Üsküdar Validebağ Korusu yanındaki cami inşaatına tepki gösteren mahalle halkına destek olmak için bölgeye geldi. Cami inşaatı alanında basın açıklaması yapmak isteyen Tanal’a görevli bir kadın polis engel olmaya çalıştı. Bir süre kadın polisle tartışan Tanal, bölgedeki bir çevik kuvvet komiser yardımcısının araya girmesiyle içeri alınarak basın açıklaması yaptı. Tanal, “Ben de Küçükçamlıca’da oturuyorum. 1999 depremden sonra orada büyük bir yer satın almıştım. Benim arsam buradan daha büyük. Gelsinler gerçekten cami ihtiyaçları varsa ben evimi bağışlayayım cami yapsınlar” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili ve İnsan Hakları İnceleme Komisyon Üyesi Mahmut Tanal, Üsküdar Validebağ Korusu yanında bulunan cami inşaatına tepki gösteren mahalle halkına destek olmak için gece saatlerinde bölgeye geldi. Tanal, burada nöbet tutan vatandaşlarla bir süre sohbet etti; daha sonra cami inşaatı alanına giderek basın açıklaması yapmak istedi.

‘İçeri girip de yapılacak bir şey yok’

Bu sırada bir kadın polis, Mahmut Tanal’ın önüne geçerek, "Açıklamanızı burada da yapabilirsiniz efendim. İçeri girip de yapılacak bir şey yok" şeklinde sözleriyle girişini engelledi. Bunun üzerine polisle tartışmaya başlayan Tanal, milletvekili kartını göstererek tekrar içeri girmeye çalıştı; fakat kadın polis tarafından yine durduruldu. Daha sonra bir çevik kuvvet komiser yardımcısının araya girmesiyle inşaat alanına alınan Mahmut Tanal, basın mensuplarının da yanına gelmesini istedi.

‘Zaten gündüz yeterince çekim yapmışlar’

Bu istek üzerine kadın polis tekrar devreye girdi ve Tanal’a, basın mensuplarının inşaat alanına girmesine kendisinin izin vermeyeceğini şu şekilde dile getirdi:

"Onlara zarar gelmesin diye alamayacağız. Kameramanlar buradan çeksin. Zaten gündüz yeterince çekim yapmışlar sayın vekilim. Onların sağlığı açısından, zarar gelmemesi açısından ben onları içeri alamam. Ondan sonra diyecek ki, ’Ayağım burkuldu; bacağım kırıldı’ falan sıkıntı yaşarız. Gelmesinler efendim. Başlarına bir iş gelirse, biz bunun vebalini ödeyemeyiz"

Tanal, kadın polisi bir türlü ikna edemedi; ama basın mensuplarıyla arasındaki bariyere rağmen açıklamasını yaptı.

Tanal: Caminin yapılma amacı kar ve rant

Caminin yapılma amacının kar ve rant olduğunu belirten Mahmut Tanal şunları söyledi:

"Burası dini tesis anlamında deniliyor, cami deniliyor. Ben de Küçükçamlıca’da oturuyorum. 1999 depremden sonra orada büyük bir yer satın almıştım. Benim arsam buradan daha büyük. Gelsinler gerçekten cami ihtiyaçları varsa ben evimi bağışlayayım cami yapsınlar. Burada bugüne kadar bu mevcut alan koruyu halk karşı çıkınca ve mahkeme yürütme kararını durdurma kararı verince, belediyenin yapabileceği bir şey kalmadı. Ancak bu sefer cami kartını çıkartarak işte bakın bunlar dini tesislere karşıdır. Bu intibayı yaratma amacını söylemeye çalışıyorlar. Bu külliyen yalandır. Bu çevrede bildiğimiz kadarıyla 26 tane cami vardır. Buraya en yakın olan 4 tane cami vardır. Aslında buradaki amaç kar ve ranttır. Bunlar dinle halkımızı kandırıyorlar, bu din hepimizin dini. Bu din birilerinin tekelinde değil. Netice itibarıyla dini anlamda gerçekten camiye ihtiyaç varsa ben bağışlarım yeter ki yapılabilsin cami. Ama maalesef amaç bu değil. Ben burada sizlerin vasıtasıyla sağduyulu hareket ederler yetkililer mevcut olan koruyu inşaata dönüştürmezler."

‘Cami için referandum yapsınlar’

Cami inşaatı için referandumun yapılması gerektiğini vurgulayan CHP Milletvekili Tanal, "Burada bekleyen insanlar bu çevrede oturan sakinleridir. İnşallah belediye başkanı bu halkın sesine kulak verir. Olmazsa şunu yapsınlar. Burada bir referandum yapsınlar; halk bu koruyu istiyor mu istemiyor mu bu referanduma sunulabilir. Referanduma çıkacak iradeye de herkesin saygı duyması lazım" diye konuştu.

‘Cami inşaatı künyesi bulunmadığı için kaçak durumunda’

İnşaatın künyesinin bulunmadığı için kaçak olduğunu belirten Tanal, sabaha kadar bölgede nöbet tutacağını söyledi.

Mahmut Tanal daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada şuanda inşaatla ilgili inşaatların normal anlamda ruhsatı olur, künyesi olur, inşaatın ne amaçla yapıldığı yazılır. Bu künyenin olması gerekirken, bunların hiçbirisi yok. Aslında burada yapılan kaçak inşaat var. Bu kaçak inşaatın hukuka uygun hale getirilmesi hukuka aykırı olan inşaatın yapılmaması için buradayız. Korunun korunması için buradayız. Şuanda çalışma durmuş durumda . Burada sabaha kadar bekleyeceğim çünkü çalışmanın saat 05.00 ile 5.30 arasında başlayacağı söyleniyor. Onun için nöbet sırası bende. Ben de bu gece nöbetteyim."