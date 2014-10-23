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Çevre

Validebağ'da zabıtalar, eylemcilere saldırdı

Validebağ'da mahkeme kararına rağmen süren inşaatı protesto edenlere polis müdahale etti. Mimarlar Odası Avukatı Can Atalay dahil 5 kişi gözaltına alındı

23 Ekim 2014 20:54

Validebağ Korusu yanındaki otoparkta Üsküdar Belediyesi’nin izni ile yapılmak istenen cami projesine engel olmak isteyen vatandaşlarla çevik kuvvet polisi karşı karşıya geldi. Polis müdahalesi ile 5 kişi gözaltına alındı. Bu sırada vatandaşlar yoğun tepki gösterdi.

Ağaçların sökülmesine tepki gösteren, Mimarlar Odası Avukatı Can Atalay, Çiğdem Çidamlı ve Yurt Gazetesi muhabiri Hakan Akpınar'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alınarak Doğancılar Polis Merkezi'ne götürüldü. 

Alanda bulunan ağaçlar Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından dozerler aracılığıyla kökünden sökülen ağaçlar ise kamyonlara yüklendi.

Ağaçların sökülmesi sırasında çevre sakinleri, ‘Ağaçlara dokunmayın’ diyerek tepki gösterdi. DHA’nın haberine göre olayları yatıştırmak isteyen Üsküdar İlçe Emniyet Müdürü Altuğ Verdi sökülen ağaçların aynı yere dikileceğini söyledi. 

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