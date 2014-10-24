Validebağ Korusu'nda polisten eylemcilere; hepinizin kafasına sıkacağım

Validebağ Korusu’nu yürütmeyi durdurma kararına rağmen yıkmak isteyenlere karşı çıktığı için polis ve zabıta tarafından darp edilen Avukat Can Atalay, beyaz kazaklı bir polisin ‘Kafanı kaldırırsan kafana sıkarım, hepinizin kafasına sıkacağım’ dediğini belirtti.

bianet.org'dan Ayça Söylemez'in haberine göre, Validebağ Korusu’nu korumak isterlerken maruz kaldıkları polis şiddetini Bianet'ten Ayça Söylemez'e anlatan Sosyal Haklar Derneği Başkanı, Mimarlar Odası avukatı Can Atalay, korunun içerisinde hem zabıta hem polis şiddetine maruz kaldıklarını, araçta tekrar dövüldüklerini, tehdit edildiklerini söyledi.

'Kafanızı kaldırırsanız sıkarım'

Avukat Atalay, mahkeme kararına rağmen Validebağ korusunda bir sürü ağacın söküldüğünü ve yıkım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



Önce zabıtanın daha sonra da polisin saldırdığını belirten Can Atalay, "Polis aracına zorla bindirildik, aracın içinde de dövmeye devam ettiler. Araçta her birimizin üzerine en az iki polis oturdu. Beyaz kazaklı bir polisin, ‘Kafanızı kaldırırsanız kafanıza sıkarım, hepinizin kafasına sıkacağız’ dediğini belirtti.