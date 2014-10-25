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Çevre

Validebağ'da oturma eylemi başladı, TOMA'lar ve polis bekleyişte

Validebağ Korusu'nda devam eden inşaata tepki gösteren vatandaşlar inşaat alanına kadar yürüyerek karara tepki gösterdi

25 Ekim 2014 01:35

Üsküdar'da bulunan Validebağ Korusu'nda devam eden camii inşaatına tepki gösteren vatandaşlar ve çeşitli forum üyeleri, saat 19.00 da öğretmenevinden başlayıp inşaat alanına doğru bir yürüyüş düzenledi. 350-400 kişilik grup saat 20.00 da camii inşaatının sürdüğü alana geldi. Grup polis barikatı önünde oturma eylemi yaptı.

Açıklamada CHP milletvekili Melda Onur, Disk Genel Sekreteri, forum üyeleri, mahalle sakinleri ile Çağdaş Hukukçular Derneği, Sosyal Haklar Derneği ve Taksim Dayanışması adına konuşmalar yapıldı. Açıklamalarda özellikle haftasonunun kritik olduğuna vurgulandı.

Cumartesi saat 19.30'da Acıbadem'de toplanılacağı belirtilip açıklamada, Pazar günü ise saat 16.00'da yapılacak olan piknik etkinliğine katılmak çağrıda bulunuldu.

Vatandaşlarla birlikte 3 polis otosu ve 1 TOMA bekleyişini sürdürüyor.

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