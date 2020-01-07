Trump'ın dünyayı sarsan operasyonu: Kasım Süleymani suikasti

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Beyaz Saray'ın emriyle ABD tarafından yapılan bir hava saldırısı ile Bağdat'ta öldürüldü. Tahran'dan Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili üst üste 'intikam' vurgusu içeren mesajlar gelirken, operasyonun Kongre'ye danışılmadan gerçekleştirilmesi Washington'da muhalefetin tepkisini çekti. Kasım ayında yapılacak seçimlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın olası rakiplerinden eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders da yapılan operasyonun olası sonuçlarından endişe duyduklarını ifade eden açıklamalar yaptı. Bu gelişme, İran-ABD hattındaki gerilimin daha da artabileceği yorumlarına yol açtı. Bölgede tansiyon yükselirken, ABD vatandaşlarına "Irak'ı acil olarak terk etme" çağrısı yaptı.