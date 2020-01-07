ABD'de Demokratlar'dan 'savaşı' engellemek için bir girişim daha

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump’ın İran ile ilgili askeri eylemelerini sınırlandırmak amacıyla bir savaş yetkileri yasa tasarısını oylamaya sunacaklarını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani’nin ABD operasyonuyla öldürülmesi Washington ile Tahran’ın kılıçları çekmesine neden olurken, ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump’ın askeri eylemlerini sınırlandırmaya gündeme aldı. Senatör Tim Kaine’in, Trump’ın Kongre’nin onayı olmadan İran’a karşı askeri eylemlerde bulunmasının yasal olarak yasaklanmasını önerdiği bir yasa tasarısı sunduğunu hatırlatan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, “Bu da ona benzer bir tasarı olacak” dedi. 30 gün içinde harekete geçmezse operasyonlar duracak

Sputinik'in aktardığına göre Pelosi, “(Tasarı) Kongre daha başka bir eylemde bulunmadığı takdirde, yönetimin İran nezdindeki askeri savaş halinin 30 gün içinde son bulması amacıyla Kongre’nin köklü denetim sorumluluklarını kuvvetlendiriyor” bilgisini verdi.

30 gün içinde harekete geçmezse operasyonlar duracak

Buna göre, önerge Temsilciler Meclisi'nde kabul edildiği takdirde, Kongre 30 gün içerisinde harekete geçmezse, Trump yönetiminin İran'a karşı yürüttüğü operasyonlar duracak.

Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu, ABD’nin Süleymani’yi öldürmesini onaylamayan Demokratlar oluşturuyor. Bu nedenle önergenin geçmesi bekleniyor. Ancak Cumhuriyetçiler tarafından kontrol edilen Senato’dan onay alması zor görünüyor.

Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından İran ‘intikam’ sözü verirken, Irak parlamentosu da dün gerçekleştirdiği olağanüstü oturumunda ABD’nin ülkedeki askeri varlığına son verme kararı almıştı.