Süleymani'nin öldürülmesinin ardından ABD ve müttefikleri Iraklı askerlere eğitim vermeyi durdurdu

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Washington'ın emriyle İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü hava saldırısının ardından kendilerine karşı yükselen tehdit sebebiyle ABD ve müttefikleri Iraklı güçlere eğitim vermeyi durdurma kararı aldı.

Reuters'ın Alman bir generalin milletvekillerine gönderdiği mektuba dayandırdığı haberine göre ABD'li General Pat White, Irak'taki askerlerin güvenlik seviyesini de yükseltme kararı aldı.

General Erich Pfeffer'in Almanya'nın yasama organı Bundestag'ın savunma ve dış ilişkiler komitelerinin üyelerine yolladığı mektupta , "Irak'taki Iraklı güvenlik ve silahlı güclerinin eğitimi geçici olarak durdurulmuştur" ifadeleri yer aldı.

Bahsi geçen mektupta kararın İçsel Çözümleme Operasyonu'na (Operation Inherent Resolve, OIR) dahil tüm ülkeler için geçerli olduğu ifade edildi. Koalisyona dahil ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

Almanya'nın OIR kapsamında Irak'ta 120 askeri bulunuyor.