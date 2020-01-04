Britanya'dan vatandaşlarına Irak ve İran için seyahat uyarısı

T24 Dış haberler

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Britanya tüm vatandandaşlarını Irak Bölgesel Kürt Yönetimi dışındaki tüm Irak topraklarını ziyaret etmekten kaçınmamaları ve "zorunlu olmadıkça" İran'a gitmemeleri konusunda uyardı.

Britanya Dışişleri Bakanı Dominic Raab tarafından yayımlanan açıklamada vatandaşların "İran'a gitmeden önce durumun zorunlu olup olmadığını dikkatlice düşünmeleri gerektiği" ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sürecin takip edildiği bildirildi.

ABD ve Hollanda dün Süleymani'nin ölümünden sonra Irak'taki tüm vatandaşlarına "acilen" ülkeyi terk etme çağrısında bulunmuştu.