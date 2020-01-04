ABD'de Bernie Sanders ve Ro Khanna'dan 'İran ile savaşa bütçe sağlanmasını engelleyecek' yasa tasarısı

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ABD'de Demokrat başkan adayı yarışında çoğu ankette ikinci sırada yer alan Bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders ve Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ro Khanna Kongre'ye danışmadan İran'a askeri müdahale yapılması durumunda operasyona bütçe sağlanmasını engelleyecek bir yasa tasarısını Kongre'ye sundu.

ABD yasama sisteminde yer alan en progresif isimlerden ikisi tarafından hazırlanan tasarı İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Washington'ın emriyle Bağdat'ta öldürülmesinin ardından kaleme alındı. Operasyonun ardından İran'ın "intikam" sözü vermesi Tahran-Washington hattında hali hazırda gergin seyreden ilişkilerin sıcak çatışmaya dönüşebileceği endişesine sebep oldu.

Sanders ve Khanna'nın ortak açıklamasında, "Bugün ilişkilerin tehlikeli derecede gerildiğini ve Orta Doğu'da başka bir felaket savaşa yaklaştığımızı görüyoruz. İran'la bir savaş sayısız can kaybına, trilyonlarca doların harcanmasına, daha fazla ölüme, daha daha fazla çatışmaya ve dünyanın zaten istikrarsız olan bir bölgesinde daha çok kişinin yerinden olmasına sebep olur" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca "ABD'nin sonsuz savaşlara para harcamaya son verip altyapı, evsizlik ve iklim krizi gibi sorunlara öncelik vermesi gerektiği" ifade edildi.

İran'a yapılacak bir askeri harekete bütçe sağlanmasını önleyen bir yasa tasarısı geçen sene iki ülke arasındaki gerilim tırmandığında Temsilciler Meclisi'nden geçirilmişti. Bahsi geçen tasarı Senato'da görüşülmeden ABD savunma bütçesini içeren torba yasada geçersiz hale getirilmişti.

Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Tim Kaine de dün benzer bir tasarı hazırladı. Kaine'in tasarısı İran'a yapılacak herhangi bir askeri müdahaleden önce resmi Kongre açıklaması yayınlanmasının zorunlu hale getirilmesini öngörüyor.