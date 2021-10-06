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Siyasette “Kürt sorunu çözümünün adresi neresi?” tartışması

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz" açıklaması siyaseti hareketlendirdi

T24Derleyen: T24
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06 Ekim 2021 15:42

HDP: Binlerce Kürt siyasetçi cezaevlerinde rehin tutuluyor ama Kürt sorunu yok diyorlar

“Türkiye'deki iktidar değişimlerinin sebeplerinin başında Kürt sorunu konusunda takındıkları tutum belirleyici oluyor”

28 Eylül 2021 11:36

Soylu: Terör örgütü ile illiyetini herkesin bildiği siyasi partiye meşruiyet atfetmek bu ülkenin terörle mücadelesine ihanet etmek demektir

24 Eylül 2021 15:32

Mustafa Destici: Türkiye'de 'Kürt sorunu' diye bir sorun yok ki

"Bunlar HDP'yi meşrulaştırmak peşindeler"

24 Eylül 2021 08:35

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Ocaktan, Kürt sorununun Türkiye'nin demokratikleşmesiyle parelel bir mesele olduğunu söyledi

23 Eylül 2021 09:00

Karamollaoğlu’ndan “Kürt sorunu” açıklaması: Meşruiyet esastır, gayrimeşru bir işe hiçbir siyasi parti teşebbüs etmemeli

"Bekleyeceğiz, zaman içinde bu konu mutlaka meşru sınırlar içerisinde görüşülür"

23 Eylül 2021 07:53

Ahmet Hakan’dan Kılıçdaroğlu’na: Kürt meselesi nedir?

"İmralı’yla ve Kandil’le görüşülmeden, sadece HDP ile görüşerek bu iş nasıl sağlanacak? Bir sihirli formül mü söz konusu?"

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