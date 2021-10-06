Siyasette “Kürt sorunu çözümünün adresi neresi?” tartışması

Diğer
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz" açıklaması siyaseti hareketlendirdi
Paylaş:
06 Ekim 2021 15:42
“Türkiye'deki iktidar değişimlerinin sebeplerinin başında Kürt sorunu konusunda takındıkları tutum belirleyici oluyor”
28 Eylül 2021 11:36
24 Eylül 2021 15:32
"Bunlar HDP'yi meşrulaştırmak peşindeler"
24 Eylül 2021 08:35
Ocaktan, Kürt sorununun Türkiye'nin demokratikleşmesiyle parelel bir mesele olduğunu söyledi
23 Eylül 2021 09:00
"Bekleyeceğiz, zaman içinde bu konu mutlaka meşru sınırlar içerisinde görüşülür"
23 Eylül 2021 07:53
"İmralı’yla ve Kandil’le görüşülmeden, sadece HDP ile görüşerek bu iş nasıl sağlanacak? Bir sihirli formül mü söz konusu?"
Daha Fazla
© Tüm hakları saklıdır.