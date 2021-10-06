Siyasette “Kürt sorunu çözümünün adresi neresi?” tartışması

23 Eylül 2021 07:53

Ahmet Hakan’dan Kılıçdaroğlu’na: Kürt meselesi nedir?

"İmralı’yla ve Kandil’le görüşülmeden, sadece HDP ile görüşerek bu iş nasıl sağlanacak? Bir sihirli formül mü söz konusu?"