Mehmet Ocaktan: Herkesin bilmesi gereken bir gerçek var ki, "Kürt sorunu yoktur" demekle sorun yok olmuyor

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz" açıklaması sonrası başlayan tartışmaları değerlendirdiği yazısında, "Muhtemelen Cumhur İttifakı bileşenleri bu yeni tartışmayı da “teröristlerle işbirliği” şablonu içine yerleştirerek şeytanlaştırma politikalarına devam edeceklerdir. Ancak herkesin bilmesi gereken bir gerçek var ki “Kürt sorunu yoktur” demekle sorun yok olmuyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bir Kürt sorunu olduğuna işaret eden Ocaktan, yazısını, "Bu mesele Türkiye’nin demokratikleşmesiyle paralel bir meseledir. Dolayısıyla halen yürürlükte olan bu alaturka sistemde büyük hasar gören “hukuk devleti” anlayışı yeniden inşa edilmeden, “kuvvetler ayrılığı” ve “denge-denetleme” prensipleri işler hale getirilmeden özgürlükleri güvence altına almak mümkün olmadığı gibi Kürt meselesi konusunda çözüm adımları atmanın da imkanı bulunmamaktadır." diye noktaladı.

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