Kemal Kılıçdaroğlu: Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 35-40 yıldır çözülemeyen Kürt sorunu için meşru bir organa ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru bir organla muhatap olmaz. Erdoğan bunu yaptı. Devleti, İmralı ile muhatap kıldı. Mesela İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla çezebiliriz" diye konuştu.

Gazeteci ve belgesel yapımcısı Günel Cantak’ın "Bay Kemal ve İttifakları" belgeselinin ilk bölümünde konuşan Kılıçdaroğlu, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekmeleddin İhsanoğlu'nun adaylığının parti içinde çok fazla tartışılmadığını özeleştirisinda bulundu.

CHP’deki değişimi ve ülkenin siyasi amosferini işleyen belgeselde, Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına geçtiğinde partinin ve partiye yakın kurumların saldırı altında olduğunu ve seçimleri kazanmak için zamana ve değişime ihtiyaç duyulduğu anlatılıyor.

"Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz"

2015 seçimlerinde HDP’nin parti olarak TBMM'ye girmesini desteklediğini ifade eden CHP lideri, Kürt sorununun çözümü için şunları kaydetti: "Siyaset kurumunun 35-40 yıldır çözemediği bir Kürt sorunu var. Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru bir organla muhatap olmaz. Erdoğan bunu yaptı. Devleti, İmralı ile muhatap kıldı. Mesela İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Halkın desteği var. Parlamentoya gelmiş, dolayısıyla parlamentonun içinde bulunuyor görevini yapıyor. Dolayısıyla eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla da biz bu sorunu çözebiliriz; bu düşüncedeydim."

Belgeselin 1. bölümü için tıklayın...