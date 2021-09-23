Karamollaoğlu’ndan “Kürt sorunu” açıklaması: Meşruiyet esastır, gayrimeşru bir işe hiçbir siyasi parti teşebbüs etmemeli

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP’li Sezai Temelli’nin açıklamalarıyla başlayan Kürt sorununa yönelik adres tartışmalarla ilgili “Şu anda Kürt seçmeni temsil babında HDP Meclis’te. Bu konuda meşruiyet esastır. Gayrimeşru bir işe hiçbir siyasi parti teşebbüs etmez, etmemelidir” dedi.

Ankara Sanayi Odası’nın Etnografya Müzesi’nde düzenlediği İş Dünyası Büyükelçiler Resepsiyonu’na katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kürt sorunu için HDP’yi adres göstermesi ve HDP’li Sezai Temelli’nin de buna yanıt olarak “Çözümün adresi İmralıdır” demesiyle başlayan tartışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Bütün siyasi partiler sorumlu"

“Bu konuda meşruiyet esastır. Gayrimeşru bir işe hiçbir siyasi parti teşebbüs etmez, etmemelidir de. Meşruiyet dediğimiz de Anayasa ve kanunlar çerçevesinde bu konuya yaklaşmaktır. Ama bunun şu anda partiler arasında bir çekişme ortamı oluşmadan gündeme alınmasında fayda var. İnşallah o yolda birtakım gelişmeler olur diye ümit ediyoruz. Ama şimdiden şöyle gidilmelidir dememiz yani bir yol haritası çizmemiz pek faydalı da olmaz, doğru da olmaz. Bekleyeceğiz, zaman içinde bu konu mutlaka meşru sınırlar içerisinde görüşülür. Geliştirilmeye çalışacak, burada her tarafa görev düşüyor. Bütün siyasi partiler sorumlu. HDP de sorumlu bu konuda. Onlar da bu meseleye bu çerçevede yaklaşırlar, neticede bir çözüm üretilir diye ümit ediyorum. Şu anda Kürt seçmeni temsil babında HDP Meclis’te. Hepsini mi temsil ediyor? Hayır. Yani Kürt seçmenden HDP’ye oy vermeyen bir kesim olduğunu herkes biliyor. Ama, ben şimdilik bu konunun fazla gündemde olmasının bir fayda sağlamayacağı kanaatindeyim. Gündem birazcık saptırılıyor gibi geliyor bana. Halbuki bugün memleketin bir sürü çözülmesi icap eden sorunu var. Ekonomik sorunlar var. Dış politikada problemler var. Eğitimde sıkıntılar var."

"Gücü yeterse az oy alan da iktidara gelir noktasına gidebilir"

Karamollaoğlu, AKP tarafından yürütülen Seçim ve Siyasi Partiler Yasasında değişiklik öngören çalışmalara ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

“İktidar başkalarının görüşlerini hiçbir zaman almıyor. ‘Umurumda da değil, Meclis’te çoğunluğum olduğu için o çoğunlukla da ben yapabileceğimi yaparım’ diyor. ‘Siz de ne ederseniz edin’ diyor. Muhalefetin görüşü alınırsa daha makul herkesi kucaklayan adımlar atabilir. İktidar bunun farkında değil. Bunu önemsemediği için de bu tip tedbirleri alırken tek yönlü yaklaştığı için hatalar yapıyor. Sözümüzün etkisinin olmadığı bir yerde bir şey söylemek istemiyorum. Yüzde 7 mi olmuş, 5 mi olmuş, 3 mü olmuş, 15’e mi çıkarırlar. Sadece ve sadece şu anda iktidar kendi menfaatine gelecek bir yol arıyor. Gücü yeterse az oy alan da iktidara gelir noktasına kadar gidebilir. Şu anda iktidarın makul bir düşünce içinde olduğu kanaatinde değilim. Sadece kısa vadeli, şahsi menfaatleri söz konusu. Bu da doğru değil.”

"Koalisyon icraat anında olur"

Karamollaoğlu, ittifak tartışmalarının hatırlatılması üzerine de ittifakın seçim sathı mailine girince konuşulması gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu:

“Oturup elbette konuşulur, birlikte mütalaa edilir. Ama ittifak mensubu olarak değil, siyasi partiler olarak. Zaten bugünkü manada ittifak bir koalisyon değil. Bunu hala insanlarımız, seçmenlerimiz kabullenmedi. İttifak deyince sanki bir koalisyonmuş gibi görülüyor. Halbuki koalisyon icraat anında olur. Yalnız bugün ittifaklarda kesinleşen bir husus var. Bugünkü sistem değişmeli. Başkanlık sistemi, gördük ki bize uymuyor. Başka yere de uymaz kanaatindeyiz. Denetlenemeyen ve Meclisi devre dışı bırakan usulen Meclis var gibi gözüküyor ama etkisi yok. Bundan dolayı ittifakların şu anda bir icra müessesi gibi gözükmemesi lazım. Ancak bu sistemi değiştirme konusunda ittifaklarda bir kanaat oluşacak. Cumhur İttifakı bu sistemin devamından yana. Cumhur ittifakının dışındakiler de şimdilik gözüktüğü kadarıyla bu sistemin değişmesi gerektiğinden yana.”