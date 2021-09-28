Soylu: Terör örgütü ile illiyetini herkesin bildiği siyasi partiye meşruiyet atfetmek bu ülkenin terörle mücadelesine ihanet etmek demektir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kürt sorunu çözümü için HDP’yi işaret etmesiyle başlayan ve Millet İttifakı ortağı İyi Parti kanadından “HDP’nin meşru bir parti” olduğu yönünde yapılan değerlendirmeyle başlayan tartışmayı gündemine aldı.

“Birilerinin söylediği gibi, PKK’nın kullandığı bir siyasi parti onların söylemiyle meşru olmaz” diyen Bakan Soylu, “Demokrasiye, millete ihanet olur. Laf söylemekle de meşruiyet oluşmaz. Terör örgütüyle illiyetini herkesin bildiği siyasi partiye meşruiyet atfetmek bu ülkenin terörle mücadelesine de verdiğimiz şehitlere de ihanet etmek demektir” diye konuştu.

Didim Polis Moral Eğitim Merkezi'nde Toplumsal Olayları Müzakere Kursu açılış programına katılan İçişleri Bakanı Soylu’nun muhalefeti hedef aldığı HDP’ye ilişkin açıklaması şöyle:

“Bunların arkasındaki tahrik gücünde uluslararası sistem mutlaka vardır. Para vardır, pul vardır, medya gücü vardır sözde bilimsel altyapı vardır. Ve işin esası siyasi illiyet muhakkak vardır. Bunların hepsi vardır. İdeolojik siyasi illiyet muhakkak vardır. Siyasal alanı istismar etmek de temel görevleridir. Çünkü bu alanı meşruiyet alanını kullanmak isteyeceklerdir. Aynen PKK’nın siyaset alanının bir siyasi parti üzerinden kullanmak istediği gibi. Terör örgütlerinin en çok sevdiği iş budur. Birilerinin söylediği gibi, PKK’nın kullandığı bir siyasi parti onların söylemiyle meşru olmaz. Demokrasiye, millete ihanet olur. Laf söylemekle de meşruiyet oluşmaz. Terör örgütüyle illiyetini herkesin bildiği siyasi partiye meşruiyet atfetmek bu ülkenin terörle mücadelesine de verdiğimiz şehitlere de ihanet etmek demektir.”