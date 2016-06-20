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Özgür Gündem'le dayanışmaya kelepçe!

Özgür Gündem tarafından başlatılan 'Nöbetçi Yayın Yönetmenliği' kampanyasına katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma açılan Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TiHV) Başkanı Prof. Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin -TMK 7/2- 'terör örgütü propagandası' suçlamasıyla tutuklandı. Gazetenin 37 nöbetçi yayın yönetmeni hakkında da terör örgütü propagandası yapma gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. İşte Korur, Önderoğlu ve Nesin'in tutuklanmasına ilişkin tüm haberler...

T24Derleyen: T24

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20 Haziran 2016 15:41

Şebnem Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin terör örgütü propagandası suçlamasıyla tutuklandı!

Özgür Gündem'in 37 Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenine soruşturma başlatılmıştı

20 Haziran 2016 17:52

THİV: Başkanımızı tutuklama girişiminin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin Özgür Gündem'in kampanyasına katıldıkları gerekçesiyle tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

21 Haziran 2016 17:43

Şebnem Korur Fincancı: Tutuklanmak bir onurdur, burada olmak iyi bir şey yaptığımızın göstergesidir

Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin dün tutuklandı

21 Haziran 2016 18:29

Sınır Tanımayan Gazeteciler'den Özgür Gündem'in tutuklanan nöbetçi yayın yönetmenleri için imza kampanyası

"Özgür Gündem, terörle mücadele yasasının kurbanı"

20 Haziran 2016 21:17

İHD ve FIDH: İnsan hakları savucularının baskı altına almaya çalışıyorlar!

Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin Özgür Gündem'de Nöbetçi Yayın Yönetmeni kampanyasına katıldıkları için tutuklandı

21 Haziran 2016 14:43

Özgür Gündem'de 'nöbet' sırası Can Dündar'da: Tutuklama mesajını aldık ve dayanışmaya geldik

"Mesaimizin büyük bir kısmını adliyede geçiriyoruz"

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