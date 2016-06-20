Özgür Gündem'le dayanışmaya kelepçe!

Özgür Gündem tarafından başlatılan 'Nöbetçi Yayın Yönetmenliği' kampanyasına katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma açılan Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TiHV) Başkanı Prof. Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin -TMK 7/2- 'terör örgütü propagandası' suçlamasıyla tutuklandı. Gazetenin 37 nöbetçi yayın yönetmeni hakkında da terör örgütü propagandası yapma gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. İşte Korur, Önderoğlu ve Nesin'in tutuklanmasına ilişkin tüm haberler...
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