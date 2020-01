İHD ve FIDH: İnsan hakları savucularının baskı altına almaya çalışıyorlar!

İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan ve Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) Genel Başkanı Yardımcısı Yusuf Alataş, Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışmak amacıyla başlatılan "Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği" kampanyasına katılan Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, yazar Ahmet Nesin ve Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi.

Fincancı'nın dünyaca ünlü adli tıp uzmanı ve insan hakları savunucusu olduğunu hatırlatan Türkdoğan, "Genel Yayın Yönetmenliği'ni birer gün yapmaları nedeniyle TMK'yı devreye sokup tutuklamaları, Türkiye'deki yargının nasıl siyasal iktidarın hegemonyasına girdiğini gösterdi" dedi.

Şebnem Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin terör örgütü propagandası suçlamasıyla tutuklandı!

“Raporlar canlarını sıkmıştı”

Dicle Haber Ajansı'na konuşan Türkdoğan, insan hakları savunucularının Kürt illerindeki yaşam hakkı ihlallerine dair hazırladığı raporları anımsattı ve "Bu raporlar Türkiye'nin canını çok sıkmaya başlamıştı. En son BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri önemli açıklamalar yapmıştı. Erdoğan ise bizzat insan hakları savucularının üzerine gidilmesi gerektiğini söylemişti. Bu tutuklamalar tabloyu tamamlıyor. Bir fırsatını buldular ve Şebnem ile Erol ve Ahmet'i tutukladılar. İnsan hakları savucularının baskı altına almaya çalışıyorlar" dedi.

“Dünya kamuoyuna yansıyacaktır”

Tutuklamalarla birlikte tüm dünyanın Türkiye'deki insan hakları ortamını daha iyi göreceğini belirten Türkdoğan, ekledi: "Bu kadar basit ve keyfi gerekçelerle bu üç ismin tutuklanması, siyasal iktidarı çok iyi özetledi. Türkiye toplumunun iktidarın baskısı altında olduğunu ortaya koydu. Tutuklamalar Türkiye'de ne olup bittiğine dair yeni bir durumla dünya kamuoyuna yansıyacaktır."

Türkdoğan, tutuklamalara karşı insan hakları savucuları mücadele etme çağrısında bulundu.

“Hiçbir neden ileri sürülemez”

Türkiye'den "hukuk devleti" olarak bahsetmenin artık mümkün olmadığın söyleyen FİDH Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Alataş şöyle tepki konuştu: "Anayasa rafa kaldırılmış, kuvvetler ayrılığı ilkesi tamamen ortadan kaldırılmış, yargı tamamen iktidarın kontrolüne girmiş, bağımsızlığını ve tarafsızlığını yitirmiş durumda. Dolayısıyla bu konumdaki bir yargı kurumunun vermiş olduğu bir kararın hukuka uygun olduğunu söylemek mümkün değil. TİHV başkanı, aynı zamanda profesör ve adli tıp konusunda tanınmış bir insanın tutuklanmasını haklı gösterecek en küçük bir neden ileri sürülemez."

Yaşanan hukuksuzluğa karşı her türlü ulusal ve uluslararası yollara başvuracaklarını belirten Alataş, "Bütün insan hakları kurumlarını harekete geçireceğiz. Elimiz de gelen her türlü çabayı göstereceğiz. İnsan hakları kurumları her zaman devletin hedefindedir. Bununla bütün topluma bir mesaj verilmek isteniyor. Toplum sindirilmek isteniyor. İstediğimi istediğim zaman tutuklarım mesajı verilmek isteniyor" diye konuştu.

