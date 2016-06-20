Şebnem Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin terör örgütü propagandası suçlamasıyla tutuklandı!

Özgür Gündem tarafından başlatılan Nöbetçi Yayın Yönetmenliği kampanyasına katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma açılan Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TiHV) Başkanı Prof. Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin 'terör örgütü propagandası' suçlamasıyla tutuklandı. Şebnem Korur Fincancı Bakırköy Cezaevi'ne, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin de Metris Cezaevi'ne gönderildi.

Özgür Gündem Gazetesi Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyasına katılan 44 kişiden 37’si hakkında başlatılan soruşturma kapsamında TİHV Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, yazar Ahmet Nesin, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Cengiz Boysoy, Kemal Can, yazar İhsan Eliaçık ve akademisyen Beyza Üstün bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde savcılığa ifade verdi. İfadeleri alınan Fincancı, Ahmet Aziz Nesin ve Erol Önderoğlu ‘terör örgütü propagandası’ yaptıkları gerekçesiyle tutuklama istemiyle 1. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Fincancı, Nesin, Önderoğlu öğleden sonra hâkim karşısına çıktı. 1. Sulh Ceza Hâkimi üç ismin tutuklanmasına karar verdi.

“Sembolik yayın yönetmeni değiliz, halkın haber alma hakkını savunuyoruz”

Özgür Gündem’in avukatı Özcan Kılıç, gazetenin Nöbetçi Yayın Yönetmenleri hakkında açılan soruşturmalar dolayısıyla her hafta savcılığa ifade vermeye gittiklerini söyledi. Bugün de 9 kişinin savcılık ifadeleri için Çağlayan’a gittiklerini belirten Kılıç, “Şebnem Korur Fincancı, Ahmet Aziz Nesin ve Erol Önderoğlu sembolik yayın yönetmeni olmadıklarını ve ısrarla halkın haber alma hakkını savunduklarını söylediler. Fincancı, Nesin ve Önderoğlu basın ve ifade özgürlüklerini ısrarla savunarak AİHM’in bu konudaki kararlarına atıfta bulundular. Bu nedenle 3 arkadaşımız örgüt propagandası yaptıkları gerekçesiyle TMK 7/2’den tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi” diye konuştu.

Baskılar bizi yıldıramaz... pic.twitter.com/DwCjLQKDnQ — Kemal Bozkurt (@kemalsbozkurts) 20 Haziran 2016

Tepkiler:

Güç: Talimatla yapılan bir tutuklama

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Uğur Güç, karara "Hukuka aykırı bir karar. Yayın yönetmenleri o gün çıkan haberden dolayı sorumlu tutulamaz. Bu talimatla yapılan bir tutuklama. Türkiye'de düşünce ve ifade özgürlüğünün geldiği noktayı gösteriyor" sözleriyle tepki gösterdi.

Polat: Gözdağı verilmek isteniyor

Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, "Özgür Gündem'e çözüm süreci diye ifade edilen dönemde tek bir dava daha açılmamıştı. Ama bu süreçte dayanışma gösterenlere bile dava açıldı. Bu dayanışma nöbetine gözdağı vermek içindir. Dayanışmamız artarak devam edecek" dedi.

Yıldırım: Rezalet

Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarı Ayşe Yıldırım, kararı rezalet olarak nitelendirdi. Yıldırım, "Her an herkesin tutuklanabileceği bir süreç. Bu süreçte AKP'nin köşeye sıkıştığını görüyoruz. Bu kadar saldırganlaşmasının sonucudur. Bu tutuklamayı kabul etmiyoruz. Türkiye daha derin ve çözümsüz bir sürece ilerliyor" dedi.

Ne olmuştu?

Özgür Gündem Gazetesi Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyasına katılan 44 kişiden 37 kişiye “örgüt propagandası” iddiası ile soruşturma açılmıştı. 3 Mayıs’ta başlatılan Nöbetçi Genel Yayın Yönetmeni kampanyasına 44 kişi destek verdi. Kampanyaya katılanlar şu isimler katılmıştı. T24 yazarı ve Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ün kurucu başkanı Hasan Cemal , Şeyhmus Diken, Hasan Hayri Şanlı, Cengiz Baysoy, Dicle Anter, Faruk Balıkçı, Kemal Can, Jülide Kural, Ahmet Nesin, Deniz Türkali,Necmiye Alpay, Çilem Küçükkeleş, Saruhan Oluç, Ertuğrul Mavioğlu,Ahmet Abakay, Hasip Kaplan, İhsan Eliaçık, Yıldırım Türker, Murat Çelikkan, Ayşe Batumlu, Nadire Mater, Aydın Engin, Tuğrul Eryılmaz, İhsan Çaralan, Şebnem Korur Fincancı, Işın Eliçin, Uğur Karataş, Mehmet Güç, Beyza Üstün, Celalettin Can, Sebahat Tuncel, Erol Önderoğlu,Nurcan Baysal, Eşber Yağmurdereli, Ragıp Duran, Melda Onur, Celal Başlangıç, Mustafa Sönmez, Ayşe Düzkan, Uğur Güç, Faruk Eren, Kumru Başer, Nevin Erdemir ve Hakkı Boltan.

Soruşturma açılanlar

Son soruşturmayla birlikte haklarında soruşturma başlatılan Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenleri şunlar: Faruk Eren, Ertuğrul Mavioğlu, Ayşe Düzkan, Erol Önderoğlu,Celalettin Can, Mustafa Sönmez, Melda Onur, Fehim Işık, Celal Başlangıç, Eşber Yağmurdereli, Ragıp Duran, Nurcan Baysal,Ömer Ağın, Ahmet Abakay, İhsan Çaralan, Işın Eliçin, Murat Çelikkan, Uğur Karataş, Öncü Akgül, Ayşe Batumlu, Sebahat Tuncel, Saruhan Oluç, Nadire Mater, Beyza Üstün, Mehmet Güç,Tuğrul Eryılmaz, Faruk Balıkçı, Şeyhmus Diken, Necmiye Alpay,Jülide Kural, Yıldırım Türker, Ahmet Nesin, Kemal Can, Şebnem Korur Fincancı, Hasip Kaplan, Nevin Erdemir, Hakkı Boltan