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Gündem

Can Dündar: Madem dayanışma suç, bugün Özgür Gündem'e nöbete gidiyorum

Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin'in tutuklanması sosyal medyada

20 Haziran 2016 19:30

Sosyal medya, Özgür Gündem tarafından başlatılan Nöbetçi Yayın Yönetmenliği kampanyasına katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma açılan Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Prof. Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin için verilen tutuklama kararını konuşuyor. Tutuklama kararının ardından Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar dün Twitter'dan Özgür Gündem'e Nöbetçi Yayın Yönetmeni olma görevini bugün üstleneceğini duyurdu. Dündar, "Madem dayanışma suç. Madem fikir kelepçeleniyor. Gün, birlik günüdür. Yarın Özgür Gündem'e nöbete gidiyorum. 'Suç'a ortak olmaya. Dayanışmaya" ifadesini kullandı. 

 

 

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Şebnem Korur FincancıErol ÖnderoğluAhmet NesinGazetecilik Suç DeğildirÖzgür Gündem GazetesiHasan Cemal

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