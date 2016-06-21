Sınır Tanımayan Gazeteciler'den Özgür Gündem'in tutuklanan nöbetçi yayın yönetmenleri için imza kampanyası

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, Özgür Gündem gazetesi ile dayanışma amacıyla nöbetçi genel yayın yönetmeliği yaptığı için tutuklanan Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve gazeteci-yazar Ahmet Nesin için imza kampanyası başlattı.

RSF imza metninde, Türk yetkililere bu isimleri serbest bırakmaları ve aynı kampanya dolayısıyla haklarında soruşturma bulunan 34 kişiye yönelik suçlamaların düşürülmesi çağrısı yaptı.

Gazete ile dayanışma için başlatılan "Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği" kampanyasına katılarak gazetenin bir günlük yayın yönetmenliği görevini üstlenen Fincancı, Nesin, ve Önderoğlu 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilmiş ve haklarında tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Tutuklanan üç isimin gazetenin genel yayın yönetmenliğini üstlendikleri tarihlerde yayımlanan haber içerikleri ve görsellerde, "PKK propagandası yaptıkları" iddia edilmişti.

"Özgür Gündem, terörle mücadele yasasının kurbanı"

RSF Türkiye'deki tutuklamalar için, "Türkiye'de ifade özgürlüğü için inanılmaz derecede kötü bir durum" değerlendirmesini yaptı.

Örgüt, Özgür Gündem gazetesininin de, basın özgürlüğüne karşı kullanılan terörle mücadele yasasının bir kurbanı olduğunu ifade etti.

Kampanyaya şu ana kadar 3 binin üzerinde kişi imzalarıyla destek vermiş durumda.

Özgür Gündem'in Nöbetçi Genel Yayın Yönetmeni kampanyasına katılan 44 kişiden 37'si hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Kampanyaya katılan diğer bazı isimler ise şöyle: Hasan Cemal, Şeyhmus Diken, Hasan Hayri Şanlı, Cengiz Baysoy, Dicle Anter, Faruk Balıkçı, Kemal Can, Jülide Kural, Ahmet Nesin, Deniz Türkali, Necmiye Alpay, Çilem Küçükkeleş, Saruhan Oluç, Ertuğrul Mavioğlu, Ahmet Abakay, Hasip Kaplan, İhsan Eliaçık, Yıldırım Türker,Murat Çelikkan, Ayşe Batumlu, Nadire Mater, Aydın Engin, Tuğrul Eryılmaz, İhsan Çaralan, Şebnem Korur Fincancı, Işın Eliçin, Uğur Karataş, Mehmet Güç, Beyza Üstün, Celalettin Can, Sebahat Tuncel, Erol Önderoğlu, Nurcan Baysal, Eşber Yağmurdereli, Ragıp Duran, Melda Onur, Celal Başlangıç, Mustafa Sönmez, Ayşe Düzkan, Uğur Güç, Faruk Eren, Kumru Başer, Nevin Erdemir ve Hakkı Boltan.

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