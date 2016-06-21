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Özgür Gündem'de 'nöbet' sırası Can Dündar'da: Tutuklama mesajını aldık ve dayanışmaya geldik

"Mesaimizin büyük bir kısmını adliyede geçiriyoruz"

21 Haziran 2016 14:43

Özgür Gündem'in üç nöbetçi genel yayın yönetmeninin tutuklanması üzerine bugünkü nöbeti Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar devraldı. 

Dündar, dün Özgür Gündem'in nöbetçi yayın yönetmenlerinden Adli Tıp Uzmanı, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı (TİHV) ve Evrensel yazarı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü(RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Gazeteci/Yazar Ahmet Nesin'in tutuklanması üzerine nöbet eylemine katılacağını açıklamıştı.

Toplantıda dayanışma amacıyla Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat da yer aldı. Gazetenin gündem toplantısında konuşan Can Dündar, gösterilen dayanışmayı önemli bulduğunu ifade etti. Tutuklanmalar ile kendilerine bir mesaj verilmek istendiğini ifade eden Dündar, "Dayanışırsanız, mağdurun yanında durursanız sizleri tutuklarız demek istiyorlar. Bizler de mesajı aldık ve dayanışmaya geldik. Bize şu gazeteye gitmeyin diyorlarsa, ısrarla gideceğiz. Bu televizyonu izlemeyin diyorlarsa, izleyeceğiz ve bu şekilde haklarımıza sahip çıkacağız" diye konuştu.

Yazar Ahmet Nesin'in tutuklanmasına ilişkin olarak "Düşünen ve yazan insana devlet her zaman zulüm uyguluyor" diyen Dündar, Prof. Şebnem Korur Fincancı ve RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu için ise şunları söyledi:

"Şebnem hoca insan hakları noktasında mücadele veren biriydi. Erol da yanımızda durdu. Erol'un tutuklanması ile sadece Türkiye'ye değil, dünyaya mesaj vermek istediler. Bu yüzden yanlarında olacağız. Böyle böyle geriletebiliriz."

Bu sözlerinin devamında baskı ve tutuklamalarla yaratılmak istenen korku ortamına karşı "İnadına dayanışma içerisinde bulunmaya geldik" diyen Dündar, destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Özgür Gündem üzerindeki baskılar ile gözaltı ve tutuklanan muhabirlerin durumuna da dikkat çeken Dündar, "Mesaimizin büyük bir kısmını adliyede geçiriyoruz" dedi.

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