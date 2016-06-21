Şebnem Korur Fincancı: Tutuklanmak bir onurdur, burada olmak iyi bir şey yaptığımızın göstergesidir

Özgür Gündem tarafından başlatılan Nöbetçi Yayın Yönetmenliği kampanyasına katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma açılan Erol Önderoğlui Ahmet Nesin ile birlikte 'terör örgütü propagandası' suçlamasıyla tutuklanan Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TiHV) Başkanı Prof. Şebnem Korur Fincancı, cezaevinden avukatları aracılığıyla mesaj gönderdi. Şebnem Korur Fincancı, “Böyle bir dönemde burada olmak, iyi bir şey yaptığımızın göstergesi” dedi.

Tutuklanan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Bakırköy Cezaevi'nden gönderdiği mesajında, "Bu kararı bekliyordum. Şaşırmadım. Böyle bir dönemde burada olmak, iyi bir şey yaptığımızın göstergesidir. Türkiye'de devlet tarafından tutuklanmak bir onurdur" dedi.

Evrensel'de yer alan habere göre, Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) Eş Genel Başkanı Avukat Rotinda Polat ile ÖHD'li kadın avukatlar, dün tutuklanan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'yı Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'nde ziyaret etti. Avukatlarla sohbet eden Fincancı'nın gönderdiği mesajında, "Bu kararı bekliyordum. Şaşırmadım. Böyle bir dönemde burada olmak, iyi bir şey yaptığımızın göstergesidir. Türkiye'de devlet tarafından tutuklanmak bir onurdur" ifadelerine yer verdi.

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