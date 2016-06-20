THİV: Başkanımızı tutuklama girişiminin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (THİV) tutuklanma talebiyle hâkimliğe sevk edilen Özgür Gündem'in Nöbetçi Yayın Yönetmenliği yaptığı gerekçesiyle tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'ının serbest bırakılması için açıklama yaptı. THİV, açıklamada "Başkanımız Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’yı tutuklama girişiminin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?" diye sordu.

Korur Fincancı 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü başlatılan kampanyanın 27. gününde 29 Mayıs günü Özgür Gündem’in bir günlüğüne bir günlüğüne yayın yönetmenliğini yapmıştı.

Bianet'te yer alan habere göre, THİV, açıklamada "Sadece ülkemiz için değil tüm dünya için hayatını işkencenin önlenmesi ve insan haklarının son bulmasına adayan sevgili başkanımız Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’yı tutuklama girişiminin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?" diye sordu.

Açıklamada Şebnem Korur Fincancı'nın yanı sıra savcılık tarafından yine aynı gerekçe ile Ahmet Nesin ve Erol Önderoğlu'nun da birlikte tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildiği hatırlatıldı ve "Özellikle son dönem hepimizin tanıklığında yaşananlar göz önüne alındığında bu tutuklama talebinin hukuki temelden yoksun, bir şekilde asıl amacın işkence ve insan hakları ihlallerinin önlenmesi mücadelesinin dolaylı yollarla engellenmeye çalışması anlamına gelmektedir" denildi.

THİV tutuklama talebi işleminin derhal sonlandırılmasını talep etti.

Prof. Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin’e tutuklama istemi!