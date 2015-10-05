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Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı 5 gün sürdü

Mardin Valiliği, Mardin’in Nusaybin ilçesinde, 1 Ekim 2015 Perşembe günü, saat 19:00’dan geçerli olmak üzere aldığı sokağa çıkma yasağının, 6 Ekim Salı günü saat 06.00'da sona erdiğini duyurdu. Mardin’in Girmeli, Kayadibi, Tepeüstü ve Eskihisar mahallelerinde başlayan yasak, daha sonra Nusaybin ilçe merkezine de genişletildi. Aralarında HDP’li milletvekillerinin, belediye başkanlarının, eski milletvekillerinin ve STK yöneticilerinin de bulunduğu bir grup, bölgeye girmek istemiş ancak güvenlik güçleri tarafından izin verilmeyince oturma eylemi yapmıştı.

T24Derleyen: T24

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