Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, tuzaklanmış ve patlayıcı yerleştirilmiş hendek ve barikatların kaldırılması amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nca Girmeli, Kayadibi, Tepeüstü ve Eskihisar mahallelerinde bugün saat 05.00'ten geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı kararı alındığı belirtildi.