T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Nusaybin'de şiddetli çatışma

PKK'lılar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 65 yaşında bir kişinin yaralandığı öne sürüldü

03 Ekim 2015 02:39

Sokağa çıkma yasağının yaklaşık 24 saattir sürdüğü Mardin’in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasında yoğun çatışma yaşandığı belirtildi.  65 yaşındaki Musa Akçin adlı bir vatandaşında çatışmalar sırasında omzundan yaralandığı iddia edildi.

DİHA'nın haberine göre, İpekyolu Caddesi'nin kenarında bulunan Fırat Mahallesi'nde girmek isteyen tankın geçişi sırasında patlama yaşandı. Yaşanan şiddetli patlamanın ardından tank hasar gördü.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının üzerinden 24 saat geçti. Saat 21.00 sıralarında ilçe merkezinin birçok noktasında silah ve patlama sesleri duyulurken, PKK’lılar ile polis arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı bildirildi. Çatışmalarda ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

 

ETİKETLER

nusaybinmardinsokağa çıkma yasağıçatışma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24