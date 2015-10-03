Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Nusaybin'de şiddetli çatışma

Sokağa çıkma yasağının yaklaşık 24 saattir sürdüğü Mardin’in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasında yoğun çatışma yaşandığı belirtildi. 65 yaşındaki Musa Akçin adlı bir vatandaşında çatışmalar sırasında omzundan yaralandığı iddia edildi.

DİHA'nın haberine göre, İpekyolu Caddesi'nin kenarında bulunan Fırat Mahallesi'nde girmek isteyen tankın geçişi sırasında patlama yaşandı. Yaşanan şiddetli patlamanın ardından tank hasar gördü.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının üzerinden 24 saat geçti. Saat 21.00 sıralarında ilçe merkezinin birçok noktasında silah ve patlama sesleri duyulurken, PKK’lılar ile polis arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı bildirildi. Çatışmalarda ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.