Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı genişletildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinin dört mahallesinde bu sabah saat 05.00'te başlayan sokağa çıkma yasağının 19.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ilçe merkezinde de uygulanmasına karar verildi.

DHA’nın haberine göre; Mardin Valiliği, ilçe merkezine uzak 4 mahallede bu sabah ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından Nusaybin ilçe merkezinde de bugün saat 19.00’dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Mardin Valiliği’nden Nusaybin’de sokağa çıkma yasağıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şöyle dedi:

"İlimiz Nusaybin ilçesinde kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, mevcut aranan şahısların yakalanması, tuzaklanmış ve patlayıcı yerleştirilmiş hendek ve barikatların kaldırılarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince Nusaybin ilçesinde 01 Ekim 2015 Perşembe günü saat 19.00’dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Mardin Valiliği, bu sabah saatlerinde de Nusaybin ilçesinin daha önce köy statüsünde bulunan Girmeli, Kayadibi, Tepeüstü, Eskihisar Mahallesi’nde bugün saat 05.00’den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı kararı ilan etmişti.