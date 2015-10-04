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Mardin Valiliği'nden Nusaybin açıklaması: 9 PKK'lı öldürüldü

Valilik'ten yapılan açıklamada, 2 sivilin yaralandığı aktarıldı

04 Ekim 2015 02:50

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Nusaybin ilçesinde yaşanlarla ilgili açıklama yapan Mardin Valiliği, 9 PKK’lının öldürüldüğünü söyledi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Girmeli, Kayadibi, Tepeüstü ve Eskihisar mahallelerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının bugün saat 18.00 itibariyle sonra erdiği, ilçe merkezindeki sokağa çıkma yasağının ise sürdüğü kaydedildi

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sokağa çıkma yasağı ilan edilen bölgelerde yapılan operasyonlarda toplam 9 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristlerin açtığı ateş sonucu iki sivil vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış olup tedavileri Nusaybin Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Nusaybin ilçemizde toplam 54 barikat ve hendek kapatılmıştır. Bombalı düzenekler kontrollü olarak patlatılmıştır. Kontrollü olarak patlatılan patlayıcı miktarı yaklaşık olarak bin 500 kilogramdır.

Sokağa çıkma yasağına uymayan 3 şahsa Kabahatler Kanuna göre para cezası kesilmiştir. Nusaybin ilçemizde halkımızın hayatını zorlaştıran ve hürriyetini sınırlandıran bombalı hendeklerin kapatılmasına ve ilçemizin terörist unsurlarından temizlenmesi için çalışmalara devam edilecektir. Sokağa çıkma yasağına uyma noktasında gösterdikleri hassasiyet ve bu süre içerisinde gösterdikleri sabır ve gerek ihbarlar gerekse diğer şekillerde kolluk kuvvetlerimize yaptıkları destekler için Nusaybin halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz."

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