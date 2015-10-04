HDP milletvekillerinin Nusaybin’e girmesine izin verilmedi

HDP Mardin Milletvekili Enise Güneyli, Mardin Valiliğinin kararıyla sokağa çıkma yasağının sürdüğü Nusaybin ilçesine giriş izni verilmediğini söyledi. “Nusaybin’in girişinde bekliyoruz” diyen Güneyli, geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşların zor durumda olduklarını söyledi.

Güneyli’nin "Nusaybin’e ses ver" çağrısı yaparak verdiği bilgiler şöyle:

"1 Ekim 2015 tarihinde saat sabah 05:00 sularında Mardin ili Nusaybin ilçesine bağlı Girêmîra (Girmeli), Marînê (Eskihisar), Tilminarê (Tepeüstü) ve Mendikanê (Kayadibi) mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.

Bu köyler Bagok bölgesindeki şehitliğin etrafındaki köylerdir. Aynı gün Bagok bölgesine bir operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonda asker ve gerilla ölümleri olduğu Valilik tarafından yapılan açıklamada belirtilmiştir. Operasyon esnasında şehitlikte bulunan sivil halk hayati bir tehlike atlatmıştır. Zira onlar ordayken onlara yakın bölgelere top atışları yapılmıştır. Daha sonra gece şehitliğe kadar ulaşan askerler tarafından oradaki 19 kişi gözaltına alınmıştır.

Aynı gün Nusaybin merkeze çok sayıda askeri araç ve zırhlı araçlarla beraber özel harekat timleri sevk edilmiştir. Nusaybin merkezin tamamında dışarı çıkma yasağı ilanı 13:30 sularında duyurulmuştur. Duyuruda yasağın 19:00’da başlayacağı ve ikinci bir emre kadar devam edeceği belirtilmiştir. Bunlarla beraber ilçede yaşanan ve bir yasağa kurban edilen hak ihlallerinden şu şekilde bahsedebiliriz:

Yasağın ilk ilan edildiği dört köy geçiminin tamamını hayvancılıkla geçirdiği için, aslında bu yasak sadece o köylerde yaşayan insanlara değil, hayvanlara da getirilmiş durumdadır. Bu insanların tek geçim kaynağından mahsur kalmalarının ikinci gününe girildi.

Daha önce ziyaret etmek için başvuruda bulunduğumuz ve ret cevabı aldığımız AFAD Kampı’nın bir askeri karargaha dönüştüğü bildirilmiştir. Doktor, avukat, parti temsilcileri ve vekillere kapısı açılmayıp gerçeklerin gizlenildiği yerin kapıları sonuna kadar karargah mimarlarına açılmıştır. Böylelikle başlayacak operasyondan kamptaki Rojavalı ve Êzidî halkları da paylarını almışlardır.

Fırat Mahallesinde 2 Ekim 2015 sabah saatlerinden beri elektrikler kesiktir.

2 Ekim 2015 Cuma günü insanların dini vecibelerini yerine getirmelerine de yasak getirilmiş, cami minarelerine imam yerine keskin nişancı polisler yerleştirilmiştir. Yeni Turan Mahallesinde cuma namazını kılmak için camiye giden vatandaşlara cami çıkışında gazlı müdahalede bulunulmuştur.

Ve ne yazıktır ki; “Gün, intikam günü…Nusaybin” gibi paylaşımları sosyal medyada yayıp nefreti ve kini körükleyen polis memuruyla ilgili henüz bir işlemin yapıldığı bilgisi kamuoyu ile paylaşılmamıştır.

Bütün bu hak ihlalleri ortadayken Mardin Valisi; tüm bu yaşananların, vatandaşların talebi doğrultusunda yapıldığını söylüyor. Yeni ölümler olmasın diye canını siper eden insanlar hala savcılıkta ifade için bekletilirken intikam peşinde olan kişiler de sosyal medyada nefreti körüklemeye devam ediyor.

HDP’ye %92 oy vermiş bir ilçenin talepleri için oraya gelen vekilleri, şehre sokmayan atanmış biri bu talepleri nasıl bilebilir? Cizre’de katledilen Nihat Kazanhan’ın (12) davasından yargılanan polislerin Nusaybin’de görevlendirildiği söylenirken bütün çağrımız yeni Nihat’ların toprağa düşmeden bu yasağın sona erdirilip ablukanın kalkmasınadır. Geleceğini yitirmek istemeyen herkesin Nusaybin’e ses vermesi ve sesini çoğaltması gerekmektedir. Çünkü bilinmelidir ki hepimiz istersek barış ancak o zaman gelir.