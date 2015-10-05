T24 LogoT24 Logo
Gündem

4 gündür sokağa çıkma yasağının sürdüğü Nusaybin'de diyaliz hastaları beyaz bayrakla sokağa çıktı!

Nusaybin'de hastaneye gitmek zorunda olan hastalar zor durumda

05 Ekim 2015 19:13

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 4 gündür süren sokağa çıkma yasağı yaşlılar ve hastaları mağdur etti. Hastaneye gitmesi gereken diyaliz hastaları, beyaz bayrakla sokağa çıkarak ambulansa yürüdü.

DHA'da yer alan habere göre, Yenituran Mahallesi Sakarya Caddesi'nde oturan diyaliz hastası H. T., Nusaybin Devlet Hastanesi'ne gitmek istedi. Eşi ve gelini de kendisini yalnız bırakmadı. Bunun üzerine 3 kişilik aile, taşıdıkları beyaz bayrakla Dörtyol bölgesine geldi. Dörtyola gelen 112 Acil Servis Ambulansı, yaşlı adamı alarak Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürdü.

ETİKETLER

nusaybinbeyaz bayraksokağa çıkma yasağıdiyalizhasta

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24