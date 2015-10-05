4 gündür sokağa çıkma yasağının sürdüğü Nusaybin'de diyaliz hastaları beyaz bayrakla sokağa çıktı!

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 4 gündür süren sokağa çıkma yasağı yaşlılar ve hastaları mağdur etti. Hastaneye gitmesi gereken diyaliz hastaları, beyaz bayrakla sokağa çıkarak ambulansa yürüdü.

DHA'da yer alan habere göre, Yenituran Mahallesi Sakarya Caddesi'nde oturan diyaliz hastası H. T., Nusaybin Devlet Hastanesi'ne gitmek istedi. Eşi ve gelini de kendisini yalnız bırakmadı. Bunun üzerine 3 kişilik aile, taşıdıkları beyaz bayrakla Dörtyol bölgesine geldi. Dörtyola gelen 112 Acil Servis Ambulansı, yaşlı adamı alarak Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürdü.