İstanbul'da yılbaşı katliamı

İstanbul Ortaköy'de, uzun namlulu silahla Reina adlı gece kulübüne saldıran bir kişi, biri polis en az 39 kişiyi öldürdü. 69 kişi de yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumu ağır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 07.50 civarında yaptığı açıklamada “39 insanımız hayatını kaybetti. 69 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Bunun dördü ağır olarak bize bildirildi. Teröristi arama çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah yakın zamanda ele geçeceğini ümit ediyoruz” ifadesini kullandı. Soylu, saldırgan hakkında "Emniyetin yaptığı çalışmalar, bize verdikleri bilgiler, bir kişi olduğu gözüküyor. Yani birden fazla kişi değil. Bir mont, pantolon şeklinde içeriye silahla tarayarak girmiş, ondan sonra da içeride de farklı bir giysi ile beraber dışarıya çıkmaya çalışmış olduğuna yönelik bir bilgi var. Bu bilgilerin hem emniyet tarafından değerlendirilmesi devam ediyor. Saldırganın, katilin yakalanmasına yönelik çalışmalar emniyet birimlerince devam ediyor" diye konuştu.