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Reina'daki silahlı saldırıya yayın yasağı

Ortaköy’deki Reina 01.30 sıralarında silahlı saldırıya uğradı

01 Ocak 2017 06:30

İstanbul’un eğlence mekânlarından Ortaköy’deki Reina 01.30 sıralarında silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan ya da saldırganlar uzun namlulu silahlarla içeri girip çevreye ateş açtı. Saldırıda 39 kişi yaşamını yitirdi, 69 kişi yaralandı. 

RTÜK'ten yapılan açıklamada, Başbakanlık tarafından, terör saldırısına ilişkin yayın yasağı getirildiği bildirildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) yapılan yazılı açıklamada, 15/02/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 7'nci maddesinde "milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının muhtemel olduğu durumlarda" geçici yayın yasağı getirilebileceğinin öngörüldüğü belirtilerek, "01/01/2017 tarihinde İstanbul ilinde meydana gelen silahlı saldırının da anılan hüküm çerçevesinde olduğu değerlendirildiğinden söz konusu olayla ilgili, geçici yayın yasağı getirilmesi uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.
 

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