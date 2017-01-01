İstanbul'da yılbaşı katliamı; en az 39 ölü, 65 yaralı

İstanbul’un eğlence mekânlarından Ortaköy’deki Reina 01.30 sıralarında silahlı saldırıya uğradı. Yaklaşık 600 kişinin bulunduğu ve yılbaşı kutlamaları yapan insanları hedef alan saldırganın uzun namlulu silahlarla önce kapıda bekleyen bir polisi ve bir vatandaşı şehit etmesinin ardından ateş etmeye devam ederek gece kulübünün içine girdiği belirtildi. Görgü tanıkları saldırganların Arapça bağırdıklarını iddia etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 07.50 civarında yaptığı açıklamada “39 insanımız hayatını kaybetti. 69 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Bunun dördü ağır olarak bize bildirildi. Teröristi arama çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah yakın zamanda ele geçeceğini ümit ediyoruz” ifadesini kullandı. Soylu, saldırıda hayatını kaybedenlerden 20 kişinin kimliği belirlendiğini belirterek, "15'i yabancı uyruklu, 5'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. 5 kişiden 4'ünün gece kulübünün çalışanı olduğu tahmin ediliyor" dedi. Soylu, "Bir katliam gerçekleşti" derken, ilk gelen bilgilerin saldırganın 1 kişi olduğu yolunda olduğunu ifade etti.

Soylu, "Emniyet'in yaptığı çalışmalar, bize verdikleri bilgiler çerçevesinde bir kişi olduğu gözüküyor. Bir mont, pantolon şeklinde içeriye silahla tarayarak girmiş. İçeride de farklı bir giysiyle birlikte dışarıya çıkmaya çalıştığına dair bilgiler var. Saldırganın yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor" diye konuştu.

Saat 09.00 sularında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, hastanelerde 65 yaralının bulunduğunu, bunlardan 4'ünün durumunun çok ağır olduğunu belirtti.

Vali Vasip Şahin gece 3'te olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Saat 01.15 sıralarında bir terörist uzun namlulu silahla önce kapı önünde bekleyen polis memurumuzu şehit ederek, sonra bir vatandaşımızı şehit ederek içeri girmesi sonucu maalesef içeride çok vahşice, acımasızca, orada sadece yılbaşını kutlamak ve eğlenmek üzere gelmiş masum insanların üzerine çok acımazca kurşun yağdırarak maalesef bugünkü olayı meydana getirmiştir. Bu bir terör saldırısıdır. Şu ana kadar kadar yapılan tespitlere göre en az 35 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bunların bir tanesi polis memuru, yine en az 40 yaralımız hastanelerde tedavi altındadır. Konuyla ilgili detaylı araştırmalar yapılıyor. Arkadaşlar onun üzerinde çalışıyor. Bundan sonra daha detaylı açıklamalar sizlerle ayrıca paylaşılacaktır. Şu anda paylaşabileceğim kısaca bilgiler bunlardır."

Silahlı saldırgan ya da saldırganların olayın ardından gece kulübünün tuvaletine saklandığı iddia edildi. Polisin operasyon için hazılık yaptığı belirtilirken silahlı saldırı sonrası polis gece kulübünü hem karadan hem de denizden etrafını sardı. Saldırı anında içeride bulunan bazı kişilerin denize atladığı ifade edildi.

Gece kulübü çalışanı o anları anlattı: İçeride 500-600 kişi vardı

Beşiktaş'ta meydana gelen saldırının ardından Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Reina çalışanı yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Birden panik, aşağı indik saklandık. Arkadaşımı getirdim. Panikledik atladım yere. İki kişilermiş birini gördüm. İçeride çok yaralı var. Mekanda 500-600 kişi kadar vardı" ifadelerini kullandı.

“Çok korkunçtu. Birisi tarıyordu. İki kişi silahla ateş ediyordu”

Gece kulübünde meydana gelen saldırının ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelen bir vatandaş olayı anlattı. Gece kulübünde eğlendikleri sırada birden ateş edilmeye başladığını söyleyen Sinem Uyanık saldırıda eşi Lütfü Uyanık'ın (36) yaralandığını aktardı.

Saldırı anı ile ilgili Hürriyet'e bilgi veren Sinem Uyanık, “Oradaydık. Eğleniyorduk. Yılbaşı gecesi arkam dönüktü birden bire insanlar koşuşturmaya başladılar. Sonra eşim bana sakın korkma dedi. Üzerime atladı. İnsanlar üzerimden koştular. Eşim 3 yerinden vuruldu. Üzerimden insanları sıyırıp çıktım. Çok korkunçtu. Birisi tarıyordu. İki kişi silahla ateş ediyordu. Barut kokuyordu içerisi. Sonra bayıldım. Ayıldım. Eşim kanlar içinde. İnsanalar kanlar içindeydi. Sonra ambulans ve polisi aradık. Polisi aradım “sakın kıpırdamayın yoksa kurban olursunuz” dedi. Hiç kıpırdamadık. Sonra özel harekat girdi içeriye. Cam kırıkları vardı, insanalar üzerimize basarak geçtiler. Polis geldi yere yatın teslim olun elinizi başınızın üzerine koyun dedi. Özel harekat polisi yavaşça yerden ilerleyin dedi. üst kata çıktık” şeklinde konuştu.

Polis denizden de Reina'nın etrafını sardı

Beşiktaş Ortaköy'de Reina'ya yapılan silahlı saldırı sonrası polis gece kulübünü hem karadan hem de denizden sardı. Öte yandan gece kulübünde bulunanların bazılarının denize atladığı ve deniz polisinin vatandaşları kurtarmaya çalıştığı öğrenildi.

Ortaköy'de bulunan gece kulübüne silahlı saldırı sonrası polis gece kulübüne saldırganları yakalamak için operasyon başlattı. Polis karadan gece kulübünün etrafını sararken, deniz polisi de denizden olaya müdahale etti. Öte yandan gece kulübünden bulunan bazı vatandaşların saldırıdan kurtulmak için denize atladığı deniz polisinin de şahısları kurtarma çalışması yaptığı öğrenildi.

Reina'nın sahibi: ABD istihbaratı bunun bilgisini vermişti

Hürriyet muhabiri Toygun Atilla'nın ulaştığı Reina’nın sahibi Mehmet Koçarslan’ın "İçeri giren şerefsizler Kalaşnikoflarla taramışlar. Amerikan istihbaratı bunun bilgisini vermişti. 1 hafta 10 gün süreyle buralarda deniz dahil güvenlik önlemleri alındı. Sonra ne oldu? Göz göre göre bu saldırı meydana geldi.” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Erdoğan, saldırı ile ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile İstanbul Valisi Şahin'i arayarak saldırı hakkında bilgi aldı.

AB Temsilcisi: Bu trajediye karşı mücadeleye devam edeceğiz

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İstanbul'da yaşanan saldırıya ilişkin Twitter'da açıklamalarda bulundu. Mogerini, 2017'nin bir saldırıyla başladığını ve yakınlarını kaybedenlerlerin acılarını paylaştığını söylerken 'Bu tür trajedilere karşı mücadelemiz sürecek' diyerek bir mesaj yayımladı.