Bekir Bozdağ: Saldırı emrini verenleri ve saldırıya yardım edenleri lanetliyorum

İstanbul Beşiktaş'ta en az 35 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin bir açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, saldırıyı lanetlediğini söyledi.

İstanbul'daki katliama ilişkin hükümetten ilk açıklama Bekir Bozdağ'dan geldi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Bozdağ şunları söyledi: “İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı/sabır, yaralılara şifa diliyorum. İstanbul'daki menfur terör saldırısını yapan teröristi, saldırı emri verenleri ve saldırıya yardım edenleri lanetliyorum.

Bu, Türkiye'mize, huzurumuza, birliğimize, kardeşliğimize ve hepimize yapılmış kalleş ve hain bir terör saldırısıdır. Hiçbir terör saldırısı, birliğimizi bozamayacak, kardeşliğimizi yok edemeyecek,Türkiye'nin terörle etkin mücadelesini zaafa uğraşamayacaktır. Terörün kökünü kazımak için Türkiye bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kararlı ve etkin mücadelesini sürdürecek/terörü, bitirecektir.”

1)İstanbuldaki terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet,yakınlarına başsağlığı/sabır,yaralılara şifa diliyorum — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 1 Ocak 2017

2)İstanbul'daki menfur terör saldırısını yapan teröristi,saldırı emri verenleri ve saldırıya yardım edenleri lanetliyorum. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 1 Ocak 2017

3)Bu;Türkiye'mize,huzurumuza,birliğimize,kardeşliğimize ve hepimize yapılmış kalleş ve hain bir terör saldırısıdır. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 1 Ocak 2017

4)Hiçbir terör saldırısı;birliğimizi bozamayacak,kardeşliğimizi yok edemeyecek,Türkiye'nin terörle etkin mücadelesini zaafa uğraşamayacaktır — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 1 Ocak 2017