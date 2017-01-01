Reina saldırısının görgü tanığı: Biri tarıyor, ikisi silahla ateş ediyordu

İstanbul Beşiktaş'ta Reina'ya düzenlenen ve en az 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısından kurtulan Sinem Uyanık isimli bir görgü tanığı, iki kişinin silahla etrafa ateş ettiğini söyledi.

Gece kulübünde eğlendikleri sırada birden ateş edilmeye başladığını söyleyen Sinem Uyanık yaşananları şu sözlerle anlattı: "Oradaydık. Eğleniyorduk. Yılbaşı gecesi arkam dönüktü birden bire insanlar koşuşturmaya başladılar. Sonra eşim bana 'sakın korkma' dedi. Üzerime atladı. İnsanlar üzerimden koştular. Eşim 3 yerinden vuruldu.

Üzerimden insanları sıyırıp çıktım. Çok korkunçtu. Birisi tarıyordu. İki kişi silahla ateş ediyordu. Barut kokuyordu içerisi. Sonra bayıldım. Ayıldım. Eşim kanlar içinde. İnsanalar kanlar içindeydi. Sonra ambulans ve polisi aradık. Polisi aradım “sakın kıpırdamayın yoksa kurban olursunuz” dedi.

Hiç kıpırdamadık. Sonra özel harekat girdi içeriye. Cam kırıkları vardı, insanalar üzerimize basarak geçtiler. Polis geldi yere yatın teslim olun elinizi başınızın üzerine koyun dedi. Özel harekat polisi yavaşça yerden ilerleyin dedi. Üst kata çıktık" şeklinde konuştu.