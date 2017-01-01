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İstanbul Valisi: Bu bir terör saldırısıdır

Vali Vasip Şahin, yılbaşını kutlamak isteyen masum insanların acımasızca öldürüldüğünü söyledi

01 Ocak 2017 06:18

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ortaköy'de Reina isimli gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında biri polis 35 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin'in açıklaması şöyle: "01.22 sıralarında bir teröristin silahla uzun namlulu silahla önce kapı önündeki bekleyen polis memurumuzu şehit ve bir vatandaşımızı şehit etmiştir.

Maalesef içeride çok acımasızca, sadece yılbaşını kutlamak için gelen masum insanlara acımasızca kurşun yağdırarak, bu olay meydanha gelmiştir. Bu bir terör saldırısıdır. Maalesef 35 vatandaşımız hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.

Sabah saatlerinde açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 39 olduğunu açıkladı, 65 kişinin de yaralı olduğunu bildirdi.

Denize atlayan vatandaşlarımız kurtarılmıştır."
 

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