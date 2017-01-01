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Ulaştırma Bakanı Arslan: Lanetlemek dışında şu an bir şey söyleyemiyoruz

Bakan Ahmet Arslan, terörle mücadelenin süreceğini söyledi

01 Ocak 2017 08:12

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul'da Reina'oda düzenlenen ve en az 35 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin olarak, "Lanetlemek dışında şu an bir şey söyleyemiyoruz" diye konuştu.

ntv.com.tr'nin haberine göre Esenboğa Havalimanı çalışanlarıyla birlikte yılbaşını kutlayarak günü bitirmek istediklerini ifade eden Arslan, şöyle konuştu: "Ne yazık ki gece yarısı İstanbul'daki terör olayı, terörün kirli, kanlı, şerefsiz yüzünü bu akşam bir kez daha gösterdi. Biri şehit polisimiz olmak üzere 35 cana kıydılar, yaklaşık 40 yaralı var. 35 cana kastetmek nasıl tarif edilir, nasıl açıklanabilir.

Lanetlemek dışında şu an bir şey söyleyemiyoruz ama söylenebilecek şu an tek şey var, ülkemiz 780 bin kilometre karesinde 79 milyonuyla 15 Temmuz'da olduğu gibi terörün her türüne karşı sonuna kadar mücadelesini devam ettiriyor. Ülkemiz sınırları dışında, ülkemize ve huzurumuza kastedecek terör örgütleri veya teröristelere karşı sınır dışında da mücadelemiz sonuna kadar devam ediyor."

Arslan, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyerek, terörle mücadelenin son terörist bu ülkeden temizleninceye kadar devam edeceğini söyledi.

 

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