Türkiye'de Kobanê eylemleri

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IŞİD'in saldırısı altındaki Kobanê'ye hükümetin destek vermesini sağlamak amacıyla başlayan eylemlerde 40 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı çok sayıda dükkan, iş yeri ve kamu binası zarar gördü
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07 Ekim 2014 21:13
Sultangazi'de yüzleri maskeli bir grup, durakta bekleyen otobüslerin camlarını kırıp, ateşe verdi
07 Ekim 2014 20:45
PKK Yürütme Komitesi üyesi Murat Karayılan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kobanê'nin düşmesini hedeflediğini ileri sürdü
07 Ekim 2014 20:36
Mardin'in 6 ilçesi, Van'ın Erciş ilçesi ve Siirt'in Kurtulan ilçesinden sonra Diyarbakır, Muş ve Batman'da da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
07 Ekim 2014 20:24
Halkların Demokratik Partisi, barışın yolunun Kobanê'den geçtiğini belirterek, 'Kobanê'nin kapılarını açık tutun, koridor açılması için imkan verin' açıklamasında bulundu
07 Ekim 2014 20:10
Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Türkiye'nin Kobani konusunda hiçbir şey yapmadığı iddialarının yalan olduğunu söyledi
07 Ekim 2014 19:25
T24’e konuşan PYD Eşbaşkanı Asya Abdullah, Türkiye dahil tüm ülkelerden destek istediklerini ancak şimdiye kadar bir yardımın yapılmadığını söyledi
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