Türkiye'de Kobanê eylemleri

07 Ekim 2014 19:25

PYD Eşbaşkanı Asya Abdullah: Kobanê’de katliam tehlikesi var

T24’e konuşan PYD Eşbaşkanı Asya Abdullah, Türkiye dahil tüm ülkelerden destek istediklerini ancak şimdiye kadar bir yardımın yapılmadığını söyledi