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Türkiye'de Kobanê eylemleri

IŞİD'in saldırısı altındaki Kobanê'ye hükümetin destek vermesini sağlamak amacıyla başlayan eylemlerde 40 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı çok sayıda dükkan, iş yeri ve kamu binası zarar gördü

T24Derleyen: T24

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07 Ekim 2014 21:13

Sultangazi'de belediye otobüsleri ateşe verildi

Sultangazi'de yüzleri maskeli bir grup, durakta bekleyen otobüslerin camlarını kırıp, ateşe verdi

07 Ekim 2014 20:45

Murat Karayılan'dan hükümete suçlama: AKP, 2011'deki gibi savaş kararı verdi

PKK Yürütme Komitesi üyesi Murat Karayılan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kobanê'nin düşmesini hedeflediğini ileri sürdü

07 Ekim 2014 20:36

OHAL günleri geri döndü; 6 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin'in 6 ilçesi, Van'ın Erciş ilçesi ve Siirt'in Kurtulan ilçesinden sonra Diyarbakır, Muş ve Batman'da da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

07 Ekim 2014 20:24

HDP: Kobanê düşerse süreç biter

Halkların Demokratik Partisi, barışın yolunun Kobanê'den geçtiğini belirterek, 'Kobanê'nin kapılarını açık tutun, koridor açılması için imkan verin' açıklamasında bulundu

07 Ekim 2014 20:10

Yalçın Akdoğan: Şiddet eylemlerine izin vermeyeceğiz

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Türkiye'nin Kobani konusunda hiçbir şey yapmadığı iddialarının yalan olduğunu söyledi

07 Ekim 2014 19:25

PYD Eşbaşkanı Asya Abdullah: Kobanê’de katliam tehlikesi var

T24’e konuşan PYD Eşbaşkanı Asya Abdullah, Türkiye dahil tüm ülkelerden destek istediklerini ancak şimdiye kadar bir yardımın yapılmadığını söyledi

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