HDP: Kobanê düşerse süreç biter

HDP, "Çözüm süreci ile Kobanê'nin birbirinden koparılamayacağını, barışın yolunun Kobane'den geçtiğini, biri çökerse diğerinin de çökeceğini ve büyük bir psikolojik kırılma yaşanacağını" ileri sürdü.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, HDP Merkez Yürütme Kurulundan (MYK) yapılan yazılı açıklamada, IŞİD'in, Kobanê'yi (Ayn El-Arab) işgal etmesinin, önü alınamaz bir kırılma ve felakete sürüklenme ihtimali taşıdığı ifade edildi.

Çözüm süreci ile Kobanê'nin birbirinden koparılamayacağı öne sürülen "Barışın yolunun Kobane'den geçtiğini, biri çökerse diğerinin de çökeceğini ve büyük bir psikolojik kırılma yaşanacağını bir kez daha vurguluyoruz" ifadesine yer verildi.

'Kobanê'ye destek vermek isteyenleri engellemekle çözüm sürecini tehlikeye itiyorsunuz'

Açıklamada, çözüm ve barış sürecinin sınır ötesi gelişmelerle etkileşimini değerlendirmenin büyük önem taşıdığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi: "Hükümete bir kez daha çağrı yapıyoruz, Kobanê'ye destek vermemek, destek vermek isteyenleri de engellemekle çözüm sürecini tehlikeye itiyorsunuz. Talihsiz benzetmelerle, Şengal'de, Kobane'de ve Rojava 'da IŞİD katliamına karşı direnen güçlerle bu vahşet çetesini eşitleme hatasından vazgeçin. Kobanê'de direnenlerin özsavunma başta olmak üzere her türlü ihtiyacının karşılanması için bir koridor açılmasına imkan verin. Kobanê'nin kapılarını açık tutun." (aa)