PYD Eşbaşkanı Asya Abdullah: Kobanê’de katliam tehlikesi var

T24’e konuşan PYD Eşbaşkanı Asya Abdullah, Kobanê’de büyük bir katliam tehlikesinin var olduğunun uyarısında bulunarak, IŞİD’in saldırıları sonucu 15 sivil vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi ve IŞİD’in Kobanê’de 2 mahalleye girdiğini aktardı.

'IŞİD iki mahalleye girdi'

Kobanê’de IŞİD’in saldırıları 23. güne girerken yaşanan çatışmalarla ilgili T24’e konuşan PYD Eşbaşkanı Asya Abdullah, Kobanê’de büyük bir savaşın var olduğunu belirterek, şiddetli çatışmaların olduğunu kaydetti.



IŞİD'in ağır silahlarla, tanklarla ve toplarla saldırdığına dikkat çeken Asya Abdullah, "Özelikle Doğu ve Batı cephesinde şiddetli çatışmalar var. Her 3 cephede çatışmalar sürüyor. Doğu cephesinde Kaniya Kurda Mahallesi'nde IŞİD ile YPG arasında şiddetli çatışmalar var. IŞİD bu mahallenin kenarına girmiş. Mıştenur tepesine IŞİD girdi. Oradan da Botan Mahallesi'ne yoğun bir saldırı yapıyor. Bu mahalleye de girmiş. IŞİD’in 2 bin kişiyle Kobanê’ye girdiği iddiaları da doğru değil” diye konuştu.

'IŞİD saldırılarında 15 sivil hayatını kaybetti'

IŞİD’in Mıştenur tepesinde tank konuşlandırdığını ve oradan tanklarla sivil halka saldırdığını aktaran Asya Abdullah, ”Saldırı altındaki sivil halkı YPG’nin kontrolünde olan mahallelere taşıdık. Siviller şimdi YPG kontrolündeki mahallelerde kalıyor. Dün akşam hasta, çocuk ve kadın sivilleri Mürşitpınar Sınır Kapısından Suruç’a gönderdik. Yaklaşık 30-40 sivil dün akşam Suruç’a geçiş yaptı. Dün akşam yaşanan şiddetli çatışmalarda IŞİD’in tank ve top atışları sonucu aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 15 sivil hayatını kaybetti. Ayrıca IŞİD Çelebi köyünde 5 sivili kaçırdı” dedi.

'IŞİD Arap gençleri cephelere zorla götürüyor'

IŞİD‘in ele geçirdiği Kürt köylerinde eşyalara el koyduğunu ve bu köylere Arapları yerleştirdiğini kaydeden Asya Abdullah, IŞİD’in Arap gençlerini zorla cephelere götürerek kendileriyle savaştırdığını söyledi.

'IŞİD ne kadın, ne çocuk dinliyor'

“Kobani’de büyük bir katliam tehlikesi var” diyen Asya Abdullah, ”IŞİD ağır silahlarla saldırıyor. Ne kadın, ne de çocuk dinliyor; herkesi katlediyor. IŞİD’in elindeki silahlar bitmeden katliam tehlikesi devam eder. Biz birçok defa Birleşmiş Milletlere ve tüm dünyaya çağrı yaptık 'IŞİD’i durdurun' diye. 23 gündür IŞİD’e karşı büyük bir savaş ve direniş veriyoruz. Herkesten isteğimiz bu IŞİD vahşetini durdursunlar. IŞİD’e Halep’ten Rakka’dan Ceraplus’tan çok ağır silah geliyor. Vakit kaybetmeden katliam olmadan koalisyon uçakları IŞİD’in mevzilerini vursun” şeklinde konuştu.

'Hiçbir ülke bize destekte bulunmadı'

Kobanê kantonunun tüm ülkelere çağrı yaptığını ve herkesten silah ve destek istediğini hatırlatan Asya Abdullah, Türkiye’den de istediğini ancak şimdiye kadar herhangi bir ülkenin destekte bulunmadığını aktardı.

'IŞİD tüm insanlığın düşmanıdır'

Halkın mücadelesini selamladıklarını ifade eden Asya Abdullah, ”Birbirimize sahip çıkalım IŞİD tüm insanlığın düşmanıdır. Bu çetelere karşı hepimiz mücadele etmeliyiz” ifadelerini kullandı.