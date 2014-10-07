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Dünya

Kobanê için Avrupa Parlamentosu işgal edildi

IŞİD’in Kobanê’ye olan saldırısını protesto etmek için sabah saatlerinde Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu önünde toplanan yüzlerce kişi parlamentoyu işgal etti

07 Ekim 2014 16:07

IŞİD’in 22 gündür devam eden ve dün akşamdan itibaren kent savaşına dönüşen Kobanê saldırılarını protesto etmek için Brüksel’deki Avrupa Parlamanto binasının önünde açlık grevi yapan grup Avrupa Parlamentosu’nu işgal etti.

ANF’de yer alan habere göre, Avrupa'daki Kürt kurum yöneticileri sivil toplum kuruluşlarının Kobanê saldırısını protesto etmek için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Avrupa Parlamentosu'nun (AP) önünde başlattığı açlık grevi, ikinci gününde devam ediyor.

Yüzlerce kişi, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın posterleri, PYD'nin bayraklarıyla AP’ye girdi. Polisin oluşturduğu güvenlik çemberini aşan Kürtlerin büyük bir kısmı içeri girmeyi başarırken bir bölümü de parlamentonun önünde oturma eylemi başlattı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylem devam ediyor. 

 

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