159 akademisyenden 'Kobanê'ye destek' çağrısı

Kürt sorunu üzerinde çalışma yapmış, Türkiye ve dünyadan 159 akademisyen, Kobanê için acil eylem ve dayanışma çağrısı içeren bir ortak bildiri yayınladı. Yapılan açıklamada, "Kürtler ve Kürdistan'ın diğer halklarıyla ilgili meseleler üzerine çalışan akademisyenler olarak, vuku bulması çok yakın olan yeni bir insanlık krizinden derin bir biçimde endişe duymaktayız" ifadelerine yer verildi.

Bianet'te yer alan habere göre, güvenlik nedeniyle Kobanê'den Suruç’a geçerken gözaltına alınan gazeteciler Mustafa Bali ve Xizna Nabi serbest bırakılırken, İstanbul’da polis, Hayat TV’den Duygu Ayber'e saldırdı.

‘Ellerinde yeterli donanım yok’

Akademisyenlerin imzaladıkları bildirgede, "IŞİD'in neden olduğu insani krizin Ortadoğu'da yüz binlerce insanı dehşete düşürmeye ve yerinden etmeye devam ettiği; Kobanê Kantonu'nun üç haftadır uluslararası kamuoyunun gözleri önünde IŞİD saldırısı altında olduğu" belirtilirken, şu açıklamalara da yer verildi:

“Bir kez daha İŞİD'in insafsız saldırıları karşısında kendilerini korumak için diplomatik ve siyasal tanınma, öz-savunma silahları ve insani yardım talebinde bulunuyorlar. IŞİD’in kullandığı ABD ve Rus yapımı gelişmiş silahları savuşturmak için ellerinde hiç bir yeterli donanım yok. Küresel yardım bir an evvel sağlanmazsa, İŞİD'in aralıksız bombardımanlarına karşı koyamayabilirler. Yarın çok geç olabilir."

Bildirinin bazı imzacıları

İstanbul Şehir Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mesut Yeğen, Dicle Üniversitesi'nden Doç. Dr. Aziz Yağan, Michigan Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ananth Aiyer, Boğaziçi Üniversitesi'nden Yard. Doç Seda Altuğ, Harvard Üniversitesi'nden Dr. Daria Bocharnikova, Franklin ve Marshall Koleji'nden Prof. Dr. Dr. Antonio Callari, Columbia Üniversitesi'nden Prof. Dr. Dr. Hamid Dabashi.