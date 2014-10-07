İstanbul'da Kobanê eylemlerine polis müdahalesi

Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Kobani'de saldırılarını arttırmasının ardından yaşanan çok sayıda protesto gösterisi nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü alarm durumuna geçti, bütün izinler kaldırıldı. Kadıköy, Bağcılar, Taksim, ve Sultangazi'de polis gösterilere müdahale etti.

Emniyet'te Kurban Bayramı tatili için il dışına çıkan polislere acil dönüş talimatı verildi. IŞİD'in Kobanê'ye bayrak çekmesinin ardından İstanbul'un birçok noktasında protesto gösterileri düzenlendi. Belediye otobüsleri ve işyerlerini ateşe veren göstericiler polisle çatıştı. Bir polis açılan ateşle bacağından yaralandı. Eylemlerin devam etmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kurban Bayramı nedeniyle il dışında tatilde olan persenole sabah saat 08.00'da görevlerinin başında olmaları talimatı verdi.

Çok sayıda polis uçak ve otobüslerle İstanbul'a dönerken pek çoğununda dönüş yolunda olduğu belirtildi. Mesainin 12-12'ye alındığı personele SMS mesajlarıyla iletildi. Olay çıkması muhtemel yerlere çevik kuvvetin dışında tatilden dönen polisler de kaydırıldı. Polislere ikinci bir emire kadar 12-12 mesainin devam edeceği bildirildi.

İstanbul'un ilçelerinde ilçe ilçe yaşananlar şöyle:

Taksim

İstiklal Caddesi'nde Galatasaray Lisesi önünde toplanan gruba polis müdahale etti. Eylemciler caddeye barikatlar kurarken, polis eylemcilere bibergazı, TOMA, ve plastik mermi ile müdahale etti. Çok sayıda gözaltının olduğu belirtiliyor.

Olaylarda bazı banka ve ATM'ler zarar gördü.

Kadıköy

HDP'nin çağrısı üzerine Kadıköy'de toplanan bir grup ile polis arasında gerginlik çıktı.

Kadıköy Boğa heykelinin bulunduğu meydanda Kobani'ye destek için toplanan grubu uyaran çevik kuvvet ekiplerine göstericiler havai fişek attı. Polis de eylemcilere TOMA ile su sıktı, gazla müdahale etti.

Müdahale sırasında başından yaralanan avukat Tamer Doğan hastaneye kaldırıldı. Daha sonra yaralı çevredekilerin yardımı ile kucaklanarak hastaneye kaldırıldı.

Sultangazi de gerginlik

Kobanê’deki olaylarla ilgili basın açıklaması yapmak isteyen bir grup, Demokratik Bölgeler Partisi Sultangazi ilçe binası (DBP) önünde toplandı. Cebeci Caddesi’nde AKP İlçe Binası'na Abdullah Öcalan posterleriyle yürümek isteyen yaklaşık 500 kişilik grup caddeyi trafiğe kapattı.

Bu sırada grubun önü TOMA ve çevik kuvvet ekipleri tarafından kesildi. Polis grubun yürümesine izin vermeyince gerginlik yaşandı. Gruptakilerden bazıları polise havai fişek, taş ve sopalarla saldırdı. Çevik kuvvet polisi ise gruba biber gazı kullanarak müdahale etti.

Grup ara sokaklara kaçtı. Bu arada ellerinde Türk bayraklarıyla caddeye çıkan vatandaşlar DBP’lileri protesto etti. Grubun üzerine yürümek isteyen vatandaşları polis engelledi. Mahallede gerginlik sürüyor.

Okmeydanı

Okmeydanı Anadolu Kahvesi önünde yol kapatıp barikat kuran yüzleri maskeli grup, yoldan geçen araçlara taş atmaya başladı. Olay yerine gelen Çevik Kuvvet polisi gruba gaz bombası atarak müdahale etti. Bu sırada, olayları izleyen bazı vatandaşlar, atılan gaz bombalarının arasında kalarak kaçışmaya başladı.

Polis ve eylemciler arasındaki gerginlik devam ediyor.

Zeytinburnu

Zeytinburnu’nda, Kobane’ye destek eylemcilerinin toplandığı Doktor Ziya Gün Parkı’na bir grubun silah ve satırlarla saldırması üzerine çıkan çatışmada 4 eylemci yaralandı.

Bağcılar'da Kobane eylemine polis müdahalesi

IŞİD'in Kobani kuşatmasını protesto eden bir grup, DBP Bağcılar İlçe örgütünün bulunduğu binanın önünde toplanarak yürüyüş yapmak istedi. Polis gruba izin vermedi, tazyikli su, biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti. Grup polise taşlar ve şişelerle karşılık verdi. Öte yandan 10 kişilik grup belediyeye ait otobüsler ateşe verdi.

Polisin müdahalesi ile ara sokaklara kaçan grup, bir süre sonra tekrar toplanarak yeniden polise taş ve şişe etti. Polisin müdahalesi devam ediyor.