Kobanê eylemlerinde ölü sayısı 19'a çıktı, çok sayıda yaralı var!

Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD), Kobanê'ye yönelik saldırılarının artmasının ardından ülke genelinde çok sayıda protesto gösterisi düzenlendi. Pek çok ilde gerçekleşen gösterilere polis müdahale ederken, Muş'un Varto ilçesi'ndeki gösterilerde Hakan Bursur polis tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, Kurtalan ilçesindeki gösterilerde Yusuf Çelik ve Muhdi Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini, Necmetin Çelik'in ağır yaralandığını açıkladı. Gece saatlerinde iki ilden ölüm haberleri daha geldi. Diyarbakır'daki çıkan olaylarda ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü. Batman'da da 1 kişi hayatını kaybetti. Mardin'de çıkan olaylarla ise iki kişi öldü ve ölenlerin sayısı 19'a yükseldi. Ülke genelindeki olaylarda çok sayıda yaralı var.

İşte il il yaşananlar:

Varto'da Kobane protestosu: 1 ölü, 1 yaralı

Muş'un Varto İlçesi'nde protesto gösterisi sırasında açılan ateşle 25 yaşındaki Hakan Bursur öldü, Umut Bozkurt da yaralandı.

IŞİD'in Kobane'deki saldırısının protesto edildiği Varto İlçesi'nde esnaf kepenk açmadı. Tüm cadde ve sokaklarda barikat kuran grup, Kobane için sloganlar attı. Polis, barikat kurarak, ateş yakan gruba biber gazı ve basınçlı suyla müdahale etti.

Müdahaleye taş ve molotof kokteyli ile karşılık veren grup arasında gerginlik çıktı. Çıkan olaylar sırasında açılan ateşle Hakan Buksur öldü. Buksur'un cenazesi Varto Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Siirt

Siirt'te toplanan ve aralarında Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan'ın da bulunduğu yaklaşık 2 bin kişilik grup AK Parti il binasına yürüyüşe geçti. Önlem alan polis, yürüyüşe izin vermeyince Başkan Bakırhan ile polis yetkilileri arasında tartışma yaşandı. Polisin dağılın uyarısı üzerine bazı gruplar polise taş, molotof ve havai fişeklerle saldırdı. Polis, gruplara gaz bombası ve basınçlı suyla müdahale etti.

Olayların devam etmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı'ndan Jandarma Özel Harekat Timleri kent merkezine inerek, şehrin önemli bölgelerinde önlem aldı. Jandarma ekipleri AKP binasına yürümek isteyen gruplara da müdahale etti. Siirt'in Barış Mahallesi'ndeki Sağlık Ocağı ile 18 Mart İlkokulu, İnönü İlkokulu molotoflu saldırıya uğradı. Okullarda büyük hasar meydana gelirken, alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Siirt'te ayrıca trafiğe kapalı olan Güreş Caddesi üzerindeki banka şubelerinin ATM'lerine taşlı saldırı düzenlenip hasar verildi. Polis olaylara karışan 6 kişiyi gözaltına aldı.

Diyarbakır

Diyarbakır'da dün geceden beri olaylar aralıksız olarak sürüyor. Bazı ilçelerde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken çıkan olaylarda 10 kişi yaşamını yitirdi.

Olaylar nedeniyle cadde üzerindeki esnaflar iş yerlerini kapattı. Göstericiler bankaların ATM'lerini taş atarak kullanılamaz hale getirdi. Polisin müdahalesiyle cadde üzerinden ara sokaklara kaçan göstericiler, bir süre sonra yeniden çıktıkları caddeyi barikatlarla kapattı. Diyarbakır'da olaylar devam ederken, kent üzerinde polis helikopterleri sürekli uçuş gerçekleştirdi.

İzmir

İzmir’de, IŞİD saldırılarını protesto etmek için bir araya gelen gruptakilerden bazıları ile polis arasında, dağılma sırasında gerginlik çıktı. Eylemcilerden biri gözaltına alınmamak için ensesine bıçak dayadı, bu kişiyi etkisiz hale getirmek isteyen polislerden birinin tabancasını ise bir başkası alıp kaçtı. Kovalamaca sonucu etkisiz hale getirilen bu kişinin de aralarında bulunduğu bir grup gözaltına alındı.

Batman

Batman'da dün geceden beri devam eden olaylarda 13 yaşında olduğu belirtilen ve adı henüz öğrenilemeyen bir çocuk vücuduna giren 2 kurşunla ağır yaralandı. Kentte özel bir hastanede ameliyat edilen yaralının yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Kentteki gösterilerde bir kişi yaşamını yitirdi. Göstericiler, PTT binası, banka şubeleri ve bir markete taş ve molotoflarla saldırdı.

Denizli

Denizli'de toplanan bir grup, yürümelerine izin vermeyen polise taşlarla saldırdı. Başına taş isabete eden İl Emniyet Müdür Yardımcısı 45 yaşındami Mehmet Gülsezer ile 4 kişi yaralandı.

Denizli'nin Esentepe Mahallesi'nde toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, IŞİD'in Kobanê'ye saldırılarını protesto etmek için 29 Ekim Bulvarı'ndan Delikliçınar Meydanı'na yürüyüşe geçti.Polis, grubu Özay Gönlüm Meydanı'nda durdurdu, yürüyüşü saonlandırmalarını istedi. Polisin bu uyarısına aldırış etmeyen grup, yürümekte ısrarcı olup, polise ve TOMA'lara taşlı saldırıda bulundu.

Polis, gruba TOMA'yla su sıkarak müdahale etti. Bu sırada atılan taşlarla, kaldırımda yürüyen vatandaşlardan Abdülkadir Salmaz (65), Akif Kudak (32), Hasan Yavuz (21), Mustafa Tarhan (36) ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Gülsezer başlarından ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Baygınlık geçiren Salmaz, ambulansla kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde, diğerleri Özel Tekden Hastanesi'nde tedaviye alındı. Salmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Başına isabet eden taş nedeniyle alnı açılan polis müdürürü Sezer'in ise durumunu iyi olduğu, Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kocaeli - Gebze

Kocaeli''de merkez ilçe İzmit ile Gebze ve Dilovası ilçelerinde, IŞİD'ın Kobane'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş yapıldı. Gebze İlçesi'ndeki yürüyüşte polise taş ve sopalarla yapılan saldırılar sonucu Çevik Kuvvet ekipleri göstericilere cop ve gazla müdahelede bulundu. Bazı gruplar ilçe merkezindeki esnafın dükkalarının camını kırınca esnaf ve göstericiler arasında da olaylar çıktı. Göstericiler bir süre sonra BDP'nin ilçe binasına girip esnafa buradan taş attı. İlçede gerginliğin artmasının ardından karşıt görüşlüler ilçe merkezinde toplandı.

Erzurum

Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesi Mahallebaşı semtinde toplanan bir grup gösterici, IŞİD'in Kobane'ye girmesini sloganlarla protesto etti. 30 kişilik grup daha sonra Gölbaşı semtinde bulunan evlere, yoldan geçen otobüslere ve dükkanlara taş atarak camlarını kırdı. Evleri hasar gören ve saldırıya uğrayanlar, gruba taş ve sopalarla mühadale etti. Daha sonra 18 yaşlarındaki bir kişi elindeki pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Polis öfkeli kişilere biber gazıyla müdahale ederken pompalı tüfek ateş açılması sırasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla çeşitli hastanelere kaldırılırken olaylarda 3 kişi gözaltına alındı.

Ağrı - Doğubayazıt

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde de Kobane protestoları nedeniyle ilçe savaş alanına döndü. Polis, havai fişek ve taş atan gruba, gaz bombaları ve TOMA'larla müdahale etti. İlçe emniyet müdürlüğü ve banka şubelerinin taşlandığı olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Iğdır

Iğdır'da, Ordu Caddesi'nde toplanan bir grup IŞİD'in Kobane'yi işgaline tepki göstererek yürümek istedi. Polis, izin vermeyince grup saldırıda bulundu. 5 kişinin yaralandığı olaylarda çok sayıda işyerinin camlarını kırıldı.

Mardin - Nusaybin

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde dün gece aydınlatma direkleri devrilerek, mazot tanklarıyla barikatlar kurulan uluslararası İpekyolu halen kapalı bulunuyor. İpekyolu üzerine çıkıp gösterilerini sürdüren gruplara polis, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. İpekyolu üzerindeki olaylar gün boyu sürerken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Nusaybin ile merkezinde ise göstericiler, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Vilayetler Birliği Anaokulu, Hükümet Konağı ve PTT şubesine taşlarla saldırıp, binalara hasar verdi. Bir dershaneye molotoflu saldırıda bulunan göstericiler, Otogar kavşağında bir aracı da ateşe vererek yaktı. İlçede göstericilerin barikatlarla yol kapatıp, müdahale eden polislerle çatışmaları sürüyor.

Tunceli'de Erzincan ve Elazığ yolları kapatıldı

Tunceli'de yaklaşık 2 bin kişi Cumhuriyet Meydanı'ndan kent girişindeki Mameki Köprüsü girişindeki kavşağı IŞİD aleyhine sloganlar atarak yürüdü. Burada Tunceli-Elazığ ve Tunceli-Erzincan karayolunu oturma eylemi yaparak kapatan protestocular araçların geçişine yaklaşık 30 dakika izin vermedi. Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul'un yaptığı konuşmada, "Dersim halkı Kobane halkı ile birlikte direnmeye mücadele etmeye sonuna kadar devam edecektir" dedi. Konuşmanın ardından protestocular bölgeden dağıldı.

Elazığ

Elazığ'da DBP'liler Hozat Garajı'nda toplanıp PTT Meydanı'na yürüdü. Yürüyüş sırasında polis ile protestocular arasında itişmeler yaşandı. Burada DBP il başkanı Kürtçe konuşurken yanına yaklaşan bir kişi “Türkçe konuş anlamıyoruz'' dedi.

Malatya

Malatya’da IŞİD’in Kobane’de saldırılarını arttırması protesto edildi. Eylem sonrasında bir gencin HDP aracını tekmelemesi gerginliğe yol açtı. Gruptakiler, ismi öğrenilemeyen gence saldırırken, kavgayı araya giren polis güçlükle engelledi. Sivil polisler, genci olay yerinden hızla uzaklaştırırken, grup daha sonra dağıldı.

Muğla - Ortaca

Muğla’nın Ortaca İlçesi’nde, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen HDP İlçe Örgütü üyeleri, IŞİD’i protesto etti. Basın açıklamasının ardından slogan atan grup, oturma eyleminden sonra dağıldı.

Eskişehir

Eskişehir’de yaklaşık 300 kişi yürüyüş yaparak, IŞİD’in Kobanê’ye yönelik saldırısını protesto etti.

İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı’nda toplanan Eskişehir Emek ve Demokrasi Güçleri üyeleri, pankartlar açarak yürüyüşe geçti. Grup geçerken bulvarda bulunan bir kestane satıcısına tezgahının çekilmesi istendi. Satıcının tezgahını çekmek istememesi üzerine gerginlik oldu. Araya girenler kestaneci genci uzaklaştırdı.

Ankara da karıştı

Kobanê'deki çatışmaları protesto etmek isteyen yaklaşık bin kişilik grup Sakarya Caddesi'nde toplandı. Sloganlar atarak saldırıyı protesto eden grup AK Parti İl Binası'na yürümek istedi. Polis gruba yönelik uzun süre "Dağılın" uyarısı yaptı.

Uyarı dikkate alınmayınca gruba TOMA'lar ve gaz bombaları ile müdahale yapıldı. Müdahale halen devam ediyor.

Hakkari

Hakkari’de akşam saatlerinde Keklikpınar, Pehlivan, Biçer, Gazi ve Yenimahalle mahallelerinde bir araya gelen gruplar yola barikat kurarak, yaktıkları ateş yaktı. Bunun üzerine olay yerine gelen polis gençlere gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. Gençlerin müdahaleye taşlar ve molotoflar ile karşılık vermesi üzerine çatışmalar başladı.

Kent merkezinde ise bir araya gelen gençler tencere ve tava çalarak, Kobane’ye destek yürüyüşü yaptı. Esnafların da ışık söndürerek, destek verdiği eylemin ardından ateşler yakan gençler etrafından sloganlar atmaya başladı. Bunun üzerine olay yerine gelen polis biber gazı, tazyikli su ve gaz bombaları ile gençlere müdahale etti. Gençlerin müdahaleye taş ve Molotoflar ile karşılık vermesi üzerine kentte çatışmalar başladı.

Kent merkezi ve mahallelerdeki çatışmalar devam ediyor.

Van

Van’da, eski belediye garajı, Hacıbekir ve Şabaniye mahalleleri olmak üzere bir çok mahallede IŞİD’in Kobanê’ye yönelik saldırısını protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlendi. Polisler biber gazı, gaz bombası ve plastik mermi ile müdahalede bulundu. Müdahaleye eyleciler taş ve molotoflar ile karşılık vermesi üzerine, sokaklara taşan çatışmalar uzun süre devam etti.

Gösteriler nedeniyle Van'ın Erciş ilçesinde ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mersin

Mersin'de ve Tarsus İlçesi'nde IŞİD karşıtı gösteriler terör eylemine dönüştü. Tarsus'ta IŞİD'ı protesto eden gruba Mustazaflar Derneği'nden taş atılması sonucu silahlı, taşlı kavga çıktı. Olaylarda biri pompalı tüfekle olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Antalya

Antalya’daki Kobanê’ye destek eylemine, polis müdahale etti. Biber gazı fişeği kullanan polise, kalabalık ise taşla karşılık verdi. Yoğun biber gazından çok sayıda kişi etkilendi.