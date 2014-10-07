BM’den Kobanê için acil eylem çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Rojava’nın Kobanê’deki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) saldırıları konusunda bir açıklama yaparak Kobanê’deki sivil halkın korunması için acilen harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

ANF’de yer alan habere göre, Ban Ki-moon açıklamada Kobanê’de yaşananları endişe içinde takip ettiğini ifade ederek IŞİD tarafından yapılan saldırılar sonucunda çok sayıda sivilin yerlerinden edildiğini ve çok sayıda kişinin de öldüğü ya da yaralandığını belirtti. Ki-moon açıklamasında IŞİD’in Suriye ve Irak’ta ele geçirdiği bölgelerdeki insan hakları ve uluslararası insani hukuk ihlallerine dikkat çekerek Kobani için müdahale imkanı olan güçlere acil eyleme geçmeleri çağrısında bulundu.