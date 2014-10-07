IŞİD ağır silahlarla Kobanê'ye girdi, merkeze ilerliyor

IŞİD ve YPG'liler arasındaki çatışmalar gün boyu devam ederken, ağır silahlarla saldıran IŞİD'in, Kobanê ilçe merkezine doğru ilerlediği kaydedildi.

IŞİD'in, ilçenin doğu kesiminde denetimi büyük oranda sağladığını belirtilirken, sokak savaşının devam ettiği Kobanê'ye 2 bin kişi ile girdiği kaydedildi. Bu arada IŞİD'in ilerleyişi karşısında ilçeden kaçışların devam ettiğini ifade edildi.

PYD Eş Başkanı Asya Abdullah, sivil bölgelerin IŞİD denetimine girdiğini, bölgede hâlâ binlerce sivilin olduğunu söyledi.

IŞİD'in intihar saldırıları düzenlediğini de belirten Abdullah, "Katliam korkusu var. Dünya kamuoyu uyandırılmalı, büyük eylemler yapılmalı" dedi.

"Koalisyondan istediğimiz şey aldıkları karara sahip çıkmaları" diyen Asya Abdullah, "Şimdiye kadar tavırları oldu ama çok sınırlı müdahale oldu. çok dar kapsamda kaldı. 20 gündür bu kantonda savaş var, onlara yardım geliyor her tarafları açık. Şimdiye kadar koalisyon kararını yerine getirmedi. Bu saldırıları durdurmadı." ifadelerini kullandı.