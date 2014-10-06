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Reuters: IŞİD, Kobanê’nin doğusuna bayrağını dikti

İsmini gizleyen Türkiyeli bir askeri yetkili, Reuters’a yaptığı açıklamada bayrağın IŞİD'e ait olduğunu öne sürdü

06 Ekim 2014 17:37

İngiliz Reuters haber ajansı, 22 gündür Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) saldırıları altında olan Kobanê’de, çatışmaların ardından kentin doğusuna IŞİD bayrağının dikildiğini öne sürdü.

Reuters'ın iddiasına göre, sınırda en şiddetli çatışmalara sahne olan bölgedeki dört katlı bir binada IŞİD’in siyah bayrağı dalgalanmaya başladı.

İsmini gizleyen Türkiyeli bir askeri yetkili, Reuters’a yaptığı açıklamada bayrağın IŞİD'e ait olduğunu öne sürdü.

Kobanê'nin doğusuna IŞİD bayrağının dikildiği iddiasına ilişkin fotoğraf

'YPG bayrağı hâlâ oradaydı'

 

CNN Türk muhabiri Muratcan Bilgincan, Kobanê’nin doğusuna çekildiği öne sürülen IŞİD bayrağı iddiasına ilişkin olarak, Biz dürbünle baktığımızda yeni bir bayrak göremedik. Orada uzun zamandır dalgalanan YPG bayrağı hâlâ oradaydı” dedi.

 

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