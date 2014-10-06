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Dünya

IŞİD'in önemli komutanı öldürüldü

IŞİD'in Irak'taki üst düzey komutanlarından Şakir Vuheyb'in öldürüldüğü açıklandı

06 Ekim 2014 22:40

Irak ordusuna bağlı Enbar Operasyon Gücü komutanlarından Reşid Felih, orduya ait savaş uçaklarının, Ramadi kentinin Hit ilçesinde IŞİD'e ait mevzilere saldırı düzenlediğini belirtti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Felih, hava saldırılarında güvenlik güçleri tarafından aranan IŞİD'in Enbar sorumlusu Şakir Vuheyb'in öldürüldüğünü ifade etti.

Vuheyb'in çeşitli kentlerde birçok asker ve sivili katlettiğini öne süren Felih, Vuheyb'in ölümünün, büyük başarı olduğunu vurguladı.

Irak'ta, terör örgütü IŞİD öncülüğündeki silahlı grupların haziranda Musul başta olmak üzere bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından, ülkenin çeşitli yerlerinde ordu ve IŞİD militanları arasında çatışmalar yaşanıyor.

Irak ordusu ile ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona ait hava unsurları da IŞİD'in kontrolündeki hedeflere saldırılar düzenliyor.

 

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